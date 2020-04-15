ＷHO反擊我刊紐時廣告 時力：凸顯被踩到痛點

紐約時報今天刊登由台灣方面募資的廣告，提及台灣被世界衛生組織拒於門外；世衛則提出13點聲明，表示數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。對此，時代力量立院黨團總召邱顯智指出，世衛大動作回應，正好凸顯出其被踩到痛點，與新冠肺炎疫情爆發以來一直都不夠客觀的事實。

對於世衛稱台灣有國際衛生條例（IHR）架構下的聯繫窗口，可以接收資訊、並直接向WHO總部更新訊息，也可以使用「事件資訊庫平台」（EIS）。邱顯智批評，台灣在國際參與上一再受到中國大陸打壓，世衛也是幫凶之一，僅提供有限的資訊並不能為長年將我國拒於正式會員門外的開脫之詞。

邱顯智表示，此次疫情世衛組織反應慢台灣不只一拍，現在回過頭來指稱台灣長期都有接收到世衛的資訊與協助，邏輯不太通；呼籲世衛不要再當中國大陸的傀儡，防疫本無關政治，應回歸科學角度實事求是，好好做好防疫工作，也不要再對台灣有任何不實指控。