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蘇貞昌要求運物資標Taiwan 孫大千：國外政府沒這麼蠢
負責承載我國捐贈歐洲口罩的中華航空機身印有「China Airlines」的英文名，行政院長蘇貞昌怕引起其他國家誤會是中國捐的，因此要求以後運送物資時機身上面要有國旗以及Taiwan can help的字樣。前立委孫大千在臉書上諷蘇，自己想要借題發揮就算了，拜託別把各國政府都說得這麼蠢。
孫大千說，再怎麼假仙也不必這麼假仙吧，到底是哪些政府會因為華航的標誌，而誤以為口罩是中國大陸捐贈的？難道德國國會議員、邦議員、和歐洲議會議員在親自到法蘭克福機場迎接華航班機時，有搞錯嗎？
孫大千又說，法國國民議會友台小組副主席博多黑、歐洲議會友台小組主席凱勒、瑞士伯恩市長葛拉夫恩里德，以及英國國會下議院副議長伊凡斯和下議院議員維克斯，他們在發布影片感謝台灣捐助時也沒搞錯。
孫大千再舉例，歐盟官網在公開感謝台灣捐贈歐盟口罩，美國佛州政府代表感謝台灣伸援手捐贈10萬片醫療口罩，還有美國新澤西州州長墨菲在疫情簡報中特別向台灣道謝，以及美國科羅拉多州聯邦參議員賈德納，針對台灣在防疫期間向美國伸出援手之舉讓他感動落淚時，有搞錯嗎？
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