華航正名 毛嘉慶：何不把中華豆花改成台灣豆花
中華航空在新冠肺炎疫情期間協助運送千萬口罩協助各國，但有人質疑航機上的「China Airlines」會被誤以為是中國，「中華航空」要不要正名為「台灣航空」引發爭論。
安定力量副執行長毛嘉慶今天在臉書貼文表示，民進黨自己放棄中國正統，任由眼中的敵人中共把中國搶去用，而民進黨高舉台灣、放大台灣去中化，還在跳乩式的混亂國家邏輯。
毛嘉慶指出，執政的民進黨把口罩戒嚴、配給，玩老百姓玩上癮也玩出心得，創意無限到蒸口罩都萬民擁戴。猶有甚之，現在慷百姓之慨，拿著雞毛當令箭，把運送援外物資當外宣操作，但「趁亂告白」，要在中華航空商標旁邊加註台灣，瞎唬弄「台獨」，這又對真心台獨的死硬派於心何忍？
毛嘉慶諷說，何不乾脆把中華豆花改成台灣豆花，以後就算被罵到滿面豆花，也可以唾面自乾說：這是愛台灣啦！然而，中華航空就真的不是台灣航空。
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