蔡總統分享紐時募資廣告 「把台灣經驗貢獻給全世界」
知名設計師聶永真及網紅阿滴等人發起募款集資，在《紐約時報》登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告，反擊世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近來發言。蔡英文總統稍早透過臉書分享這一篇廣告，並說，「我們不能鬆懈，更要延續『#TaiwanCanHelp』的精神，把台灣經驗貢獻給全世界。」
蔡總統表示，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資，都是很好的起點，謝謝#26980團隊的努力！
蔡總統說，台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫，「今天的零確診，就是最能鼓舞人心的好消息」。
她指出，雖然疫情還沒到盡頭，但是希望一直都在。「我們不能鬆懈，更要延續 #TaiwanCanHelp 的精神，把台灣經驗貢獻給全世界！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言