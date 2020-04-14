蔡總統分享紐時募資廣告 「把台灣經驗貢獻給全世界」

知名設計師聶永真及網紅阿滴等人發起募款集資，在《紐約時報》登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告，反擊世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近來發言。蔡英文總統稍早透過臉書分享這一篇廣告，並說，「我們不能鬆懈，更要延續『#TaiwanCanHelp』的精神，把台灣經驗貢獻給全世界。」

蔡總統表示，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資，都是很好的起點，謝謝#26980團隊的努力！

蔡總統說，台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫，「今天的零確診，就是最能鼓舞人心的好消息」。