林益世2年貪汙刑期快服完 申請假釋獲准了

國民黨前立委林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞，發監執行，目前在八德外役監服刑；林益世今年春節前申請假釋被駁回，日前捲土重來，獲假釋審核通過，依規定，台灣高等法院將對林益世作出付保護管束裁定，林可出監，但需定時向觀護人報到。

林益世假釋案核准，他確定判決的殘餘刑期約在3個月左右，執行率近9成，至於確定判決判他因案併科罰金1580萬元，他也繳清；林益世申請假釋案經矯正署假釋審議委員會審核通過，本月10日已報請法務部核准。

依最高檢察署前特偵組指控，林益世在2010年間協助「地勇」公司負責人陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，收受6300萬元賄賂；林益世於2012年擔任行政院秘書長期間，協助「地勇」和「中聯」公司續約，又向陳啟祥索賄8300萬元，但未遂。

弊案爆發後，檢方清查林益世相關資金，有1580萬元林益世無法交代來源，依貪汙、財產來源不明罪治罪，判刑2年定讞，併科罰金1580萬元；林益世如今獲假釋後，仍有違背職務收賄等罪審理未確定，換句話說，他還是有可能再入獄服刑。