不同意國民黨排富發千億現金 民進黨團：有退休金也能領！

立法院今接續朝野協商紓困條例追加預算修正草案，但再度破局。立法院國民黨團堅持要排富發放現金1000億元，但民進黨團表示，不能接受國民黨團的版本。民進黨團書記長鍾佳濱指出，該版本以「家戶數」和「所得稅級距」為標準發放現金，不見得公平，也幫助不到需要的人。

行政院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條之1、第11條修正草案，追加特別預算1500億元，送立法院審議。立法院昨召開朝野協商，但未能達成共識，今接續協商。針對行政院已規畫1035億元現金補貼，國民黨團仍希望另外編列1000億元，經排富後，發送現金給民眾。

依照行政院紓困修正草案版本規畫，用於補助民眾的1035億元，包括薪資補貼419億元、補助自營工作者336億元、弱勢補助40億元、減班休息60億元、擴大就業就業180億元等，補助對象涉及302萬人。

而國民黨團提出的修正版本，以薪資所得級距為發放及排富標準，對稅率0％的家戶每戶補助2萬元、稅率5％補助1.5萬元、稅率12％補助1萬元、稅率20％發到6000元、稅率30％以上不發，估計有600萬戶可領取、約1791萬人受惠，所需總預算約998億元。

民進黨團下午舉行「民進黨救急又救困 國民黨散財反紓困」記者會。鍾佳濱表示，國民黨版本以家戶數為單位，每戶人數不一，但拿到的錢一樣，並不公平，再加上部分家戶雖然所得級距的稅率為0%，其實仍有薪資所得，假如是不受疫情影響公務員，仍舊可以收到現金。另外，退休族全年月退俸累計未超過78萬1000元，且無其他來源所得，不用申報綜所稅，也就是說部分領有退休所得者，也有資格領現金，質疑「公平性在哪裡？」

民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，協商破局，紓困條例追加預算修正草案原定今天可以三讀通過，行政院即可在周四院會通過特別預算案，送立法院審查，蘇揆亦可在周五至立法院報告，現在時程上已經延後，現以本周五三讀通過為目標，呼籲國民黨回來協商。