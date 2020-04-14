千億現金紓困遭綠指無排富標準 國民黨秀協商畫面

立法院長游錫堃今天再召集朝野黨團協商，討論行政院版本將追加1500億元特別預算的「紓困2.0」修正草案，不過。國民黨團下午舉行記者會斥，民進黨在網路上扭曲國民黨提出的再修正動議，聲稱連排富標準都沒有，但這兩次協商中，他明明有拿出依照所得級距定出的排富標準，民進黨惡意散布假訊息，他們無法接受。

柯建銘在昨日臉書表示，國民黨提出人人有獎的「1000億現金發放」，沒有說明這數字怎麼算出來的、沒有明確的排富條款、沒有預估每人平均發放金額。

蔣萬安在記者會中展示這兩日的協商過程中，他手持紓困補助金概估說明的圖板，不斷解釋國民黨團主張1000億元紓困現金的計算基礎。但民進黨團總召柯建銘確質疑他是不是拿新的一張出來，綠委鄭運鵬也說沒看到，「協商畫面都有錄下，請民進黨停止惡意抹黑、造謠放假消息，」否則接下來誰敢繼續協商？

國民黨團總召林為洲指出，民進黨強調他們也有發現金，但他們與國民黨版本最大的不同是要去申請，共發放300多萬人，但各行業、發放額度不一，能不能核准也不知道。反對國民黨提出的998億，排富後都可領得到。