立院協商破局紓困追加1500億卡關 行政院：尊重

立法院上午接續朝野協商紓困條例追加預算修正草案，不過朝野黨團仍缺共識協商再度破局，也影響行政院預計本周四就推出追加預算案的計畫。行政院發言人Kolas Yotaka表示，尊重立院，會在特別條例通過後才依法提出特別預算。

蘇貞昌日前召開臨時院會，通過第二階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，並通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條之1、第11條修正草案，將紓困特別預算追加1500億元，預計修法後達到2100億元，但修正草案仍在立法院卡關。

歷經兩度協商破局，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，預計16日會再召集朝野協商，相信17日院會應該可以完成三讀，國民黨團則是在議場內甲動舉行黨團會議因應。