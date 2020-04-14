影／紓困申貸需備21文件 民眾黨批：紓困不是作文比賽
疫情肆虐造成百業經濟衰退，政院搬出「紓困方案 2.0」搶救失業潮，但有業者卻私下抱怨，政府所推出的紓困方案貸款耗人耗時，根本不是及時雨。台灣民眾黨立院黨團14日也召開記者會，將所有申貸所需的報表攤開貼滿整面牆，光報表就有21份。立委邱臣遠痛批「今天紓困竟然要耽誤我們，我們要的不是作文比賽，我們要的是真的能夠幫到業者，真的把這些中小型的照顧到」。餐飲業者灶紅了知高飯總經理也抱怨，光是請員工填寫報表，每一位員工就必須要花費一整天的時間，非常耗時耗人力，現在申貸銀行端也負荷不了，所以真的要等到紓困，還是沒有確切的時間點。
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