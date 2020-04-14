影／紓困申貸需備21文件 民眾黨批：紓困不是作文比賽

立法院繼續協商紓困條例修正草案。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，黨團主張千億發現金有排富，卻遭綠委扭曲為現金人人有獎，民進黨團若不道歉，無法協商。民進黨立院黨團總召柯建銘則認為，國民黨團發現金根本沒有計算基礎。協商兩度破局，院長游錫堃宣布，今天不協商了。

2020-04-14 13:45