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網友製作「國民黨反攻大陸計時器」時間從1949年算起
交通部長林佳龍支持將中華航空改名為「台灣航空」，國民黨製作「林佳龍的華航改名計時器」要全民監督，更笑林佳龍不敢改名。結果網友反酸國民黨，製作「中國國民黨反攻大陸計時器」，時間從1949年12月31日算起。
1945年抗日戰爭結束後，國民黨與共產黨再度爆發「第二次國共內戰」，前總統蔣中正在1949年1月宣布退位，同年10月1日中國共產黨在北京宣布成立中華人民共和國，國民政府則在1949年12月撤退至台灣。
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