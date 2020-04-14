美國會授權組織籲讓台加入WHO 外交部籲勿再阻撓

美國共產主義受害者紀念基金會近日發表簡報指出，世界衛生組織（WHO）已淪為中共「有用的白痴」，美國政府應努力讓WHO暫停中國大陸會員身分，讓台灣加入以抗衡北京；外交部今天表示，呼籲並期待WHO摒棄政治考量，勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部注意到共產主義受害者紀念基金會執行長史密斯（Marion Smith）於美東時間4月13日推文指出，中國共產黨在新型冠狀病毒疫情上對全世界撒謊，並把WHO當成自己的文宣工具。

歐江安表示，WHO既然是保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，就應該廣納國際社會所有成員及利害關係者，才能確保疫病資訊交換的即時與完整，並共商控制及消弭疫情的最佳之道，唯有將台灣2300萬人完整納入WHO，才能確保全球防疫體系的完整，讓全球的衛生保障沒有缺口及漏洞。

外交部表示，台灣2300萬人的健康權益是人道及人權議題，與政治無關，呼籲並期待WHO摒棄政治考量，勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動，讓台灣能善用卓越的醫衛能力及防疫經驗，對全人類的衛生福祉做出具體貢獻，協助WHO達成促進「全人類最高健康水平」的宗旨。