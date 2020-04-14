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仿蔣經國進行「早餐會報」 朱立倫找旅宿業者談紓困

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫今天在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，與第一線觀光旅宿業者、國民黨立院黨團首席副書記長林奕華吃早餐談紓困。圖／朱立倫辦公室提供
國民黨前主席朱立倫今天在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，與第一線觀光旅宿業者、國民黨立院黨團首席副書記長林奕華吃早餐談紓困。圖／朱立倫辦公室提供

新冠肺炎疫情產生的經濟衝擊來勢洶洶，國民黨前主席朱立倫今天在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，與第一線觀光旅宿業者、國民黨立院黨團首席副書記長林奕華邊吃早餐邊對話，盼政府聽見業者心聲，儘速加快加大紓困方案。

據了解，朱立倫今推出的「台灣早安」系列，希望在提出蔣經國三條路線：親美、親民、拔擢年輕人之後，延續走出蔣經國第二波印象。1974年蔣經國任行政院長時，找官員到北市南陽街吃早餐進行「早餐會報」，討論台灣產業轉型方向，決定以積體電路技術做為產業發展藍圖。朱在此時推動「台灣早安」系列，是向當時經濟帶領台灣前進的動力致敬。

朱立倫提到，疫情影響第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鏈影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響，每一波大概間隔三個月。朱說，過去政府防疫作法大家給予肯定，但面對接下來的經濟衝擊，不要再花時間攪入國際政治的口水戰，重新聚焦防疫、外援及紓困措施，才有機會穩住未來嚴峻的挑戰。

朱立倫說，目前經濟影響30萬個家庭，對業者跟員工來說，「活下去才是最重要的」。緊急紓困最重要，沒有紓困根本不必談到振興，振興是下一個階段。他強調，政府補助方案不能一直更動，資訊細則要清楚透明簡潔，政策一旦確定，紓困金要以最快的速度到達員工跟企業手上，「目前發放速度會來不及救這些產業。」

此外，當時行政院公布1000億計畫，朱立倫認為以先進國家紓困規模，台灣資源至少還有增加10倍、20倍的空間來挽救經濟，後來政府雖然宣布紓困將達一兆元。但他強調，目前的方案很多都是把現有不同方案改名，填充金額，移緩濟急，沒辦法實際達到效果，未來紓困規模實質上一定要逐步擴大。

林奕華也認同此看法，她表示方案要單純、窗口要少、速度要快，對於租金問題，可以考慮今年減租、明年減稅，近水救近火，才來得及，將把這些意見帶回立法院推動。

亞都麗緻副總羅明威反應，目前大型旅宿業者生意剩兩成，人事費用、租金成本過高，營運壓力很大。目前租賃契約上雖然有「不可抗力之因素」條款，但若政府不宣布新冠肺炎傳染病可否適用，「將無法可循」，房客沒辦法與房東協調租金。

金界旅行社總經理張詩怡則表示，「旅行社業務目前全部歸零」，雖然有些員工願意共體時艱，但政府補助企業的款項，應該也要盡量幫助員工，希望不要二擇一。

朱立倫 新冠肺炎

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