民眾黨：支持蘇貞昌展開華航正名 但要提可行方案

行政院長蘇貞昌今天表示，已要求華航以後運送物資時，拿掉中華航空的標誌一事，台灣民眾黨表達支持。民眾黨認為，蘇貞昌展開「正名」的第一步，但過往陳水扁執政時期，已經有「正名」失敗前例，證實正名並非喊口號，而是牽涉航權、商標等複雜問題，請民進黨政府拿出正名決心，提出實際可行方案，不能總是口號治國，拖過就算了。

發言人楊寶楨提到，台灣走出去，讓世界看見台灣，將華航改為以「台灣」為名，是多數國人的期盼，但華航改名涉及許多複雜的技術性問題，不只華航公司內部須先取得共識，後續航權、航線、時間帶都將重新協商，茲事體大。

楊寶楨表示，執政黨已全面執政，交通部長林佳龍也已表態「持開放態度」，所以請政府提出具體可行的正名規劃，拿出應有的作為來回應民意，民眾黨一定全力支持。