國民黨「順時中」 臉書大頭貼戴上粉紅色口罩
中央流行疫情指揮中心在記者會上反映有家長陳情小男孩不敢戴粉紅色口罩去學校，因此昨天指揮官陳時中和團隊5個人特別全部戴起粉紅色口罩示範。今天國民黨也把臉書粉絲團大頭貼換成粉紅色口罩，表示「顏色不重要防疫才重要」。
國民黨表示，保持社交距離，必要時戴口罩，無論是綠色口罩 、粉紅色口罩 、甚至是有可愛圖案的口罩，顏色什麼的根本不重要 ，口罩不分顏色，防疫不分顏色、台灣不分顏色。重要的是守護民眾的健康，戴上口罩既能保護自己 ，也可以保護別人。
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