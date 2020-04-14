紓困貸款8天內核貸？業者：申請超過2周 還沒拿到錢

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府提出紓困貸款供中小企業度過難關，並指多數申貸戶，可在8天之內完成核貸，但有業者表示，他們申請的時間超過兩周，至今還沒有獲得貸款。立法院民眾黨團則指出，紓困貸款核准率過低，並指中小企業去銀行開企業授信戶，至少要準備21項文件，手續過於繁複，有簡化程序的必要。

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今偕業者舉行「企業需要留現金 申貸手續要便民」記者會，指出政府提紓困貸款，目前核准率不及三成，同時也批評相關手續過於繁複、不方便，強調紓困應該分級分流，讓中小企業主能迅速取得資金，支付營運成本，以度過疫情難關。

業者梁哲華表示，政府推出紓困貸款是美意，但申貸門檻和手續很不便民，希望政府能聽到他們的心聲。梁指出，他所屬的公司目前已向三家銀行申貸，光是文件填寫就要花費至少一天的時間。

邱臣遠也指出，中小企業去銀行開企業授信戶，至少要準備21項文件，耗費的人力成本很大，中小企業需要專業的會計人才等才有辦法應付，再加上取得相關證明，及完備程序的時間，起碼要一周才能備全所有文件。

而針對紓困貸款的審核時程，政委龔明鑫日前表示，在「舊貸展延」的部分，約9成申請戶在8天之內就能核貸完成，若是申請「營運資金」或「振興貸款」，也有7成5以上的申請戶，可在7至8天核貸完成。不過梁哲華直言，他們已申請超過2周的時間，還沒有獲得貸款。

另外，民眾黨團主張，政府應架設「融資診斷服務線上平台」，迅速篩選出多數未達銀行授信標準的中小型企業或微型企業。而針對相關業主，政府應考慮擴大紓困對象的認定範圍，或直接擴大補助企業勞工薪資。

民眾黨團也主張，讓企業多留一點現金在手上，政府應讓企業保留盈餘「停課一年」，讓企業可以利用去年賺的錢，度過這波疫情寒冬。

民眾黨團也建議財政部選擇比較艱困的行業，將「進項稅額」當期或者前期留抵的，在這段期間退稅給業者，認為現在疫情導致消費緊縮而滯銷，沒辦法賣掉存貨，無法把營業稅轉移給下游負擔，呼籲政府先暫時將進項稅額退稅給廠商，待景氣好轉，銷售貨物時再繳回稅款，可讓廠商多出5%的營運週轉資金。