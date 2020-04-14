紓困加碼仍談不攏 柯建銘：16日再協商 力拚17日三讀

立法院今天上午接續朝野協商紓困條例追加預算修正草案，但朝野黨團仍缺共識協商再度破局。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，預計16日會再召集朝野協商，相信17日院會應該可以完成三讀。

柯建銘表示，希望國民黨團在這議題上要將立場講清楚，若有不同政治主張應該好好來談，不是用退席的，且國民黨團也經不起拖，不可能永遠抵制，這部分相信國民黨自己也會思考。柯說，已和立法院長游錫堃溝通，預計16日會再召集朝野協商。

柯建銘指出，對於協商內容關鍵條文只剩一條而已，若各政黨有不同政策立場，就進入院會表決處理，這樣才是新國會的抬頭，否則國民黨會進退失據，應該好好想清楚。