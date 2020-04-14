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華航：運送物資不會再掛華航旗幟引起誤會
台灣捐贈的口罩陸續運抵歐洲各國，但負責承載的中華航空機身印有「China Airlines」的英文名，引發其他國家誤會是中國捐助。行政院長蘇貞昌今天在立法院說，昨已經要求交通部告知華航，以後運送物資時候，機身上面要有國旗以及Taiwan can help（台灣可以幫忙）。
對此，華航表示董事長謝世謙已對內指示運送物資時，不可在貨品上掛上華航旗幟，避免引已不必要的誤會。
華航說，旗幟是在何種情境掛上的過程，公司正進行調查了解中。至於防疫物資懸掛有「China Airlines」英文名稱的旗幟，在接獲反映之後，董事長謝世謙立刻指示，日後配合執行國家運送醫療物資專案，要尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行位任何商業宣傳，比如不可於貨品展示華航相關旗幟，以避免衍生無謂困擾。
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