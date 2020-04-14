快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓困協商二度破局 民進黨拚周五院會三讀

聯合報 / 記者林麗玉賴于榛鄭媁／台北即時報導
立法院今天上午繼續協商紓困條例修正草案，因朝野無共識，吵成一團，協商不到半小時，行政院長游錫堃宣布休息十分鐘，由於國民黨團退席，游接近中午時宣布今天不協商，協商二度破局。圖／擷取自立法院直播影片
立法院今天上午繼續協商紓困條例修正草案，因朝野無共識，吵成一團，協商不到半小時，行政院長游錫堃宣布休息十分鐘，由於國民黨團退席，游接近中午時宣布今天不協商，協商二度破局。圖／擷取自立法院直播影片

立法院今天上午繼續協商紓困條例修正草案。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，黨團主張千億發現金有排富，卻遭綠委扭曲為現金人人有獎，民進黨團若不道歉，無法協商。民進黨立院黨團總召柯建銘則認為，國民黨團發現金根本沒有計算基礎。

因朝野無共識，吵成一團，協商不到半小時，行政院長游錫堃宣布休息十分鐘，由於國民黨團退席，游接近中午時宣布今天不協商，協商二度破局。

行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界已越來越嚴峻，希望可以追加預算，更大地來紓困、振興，要拜託立法院早日通過，因為人民都很期待。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，可以討論撤立委臉書貼文。但國民黨團主張採所得級距來排富發放現金會失真。

柯建銘質疑，國民黨團昨天協商中途退席、竟跑去開記者會，甚至蔣萬安堅持普發現金，但行政院的追加預算已有針對勞工、弱勢等發放1300多億現金，批評國民黨發現金根本沒有計算基礎。

由於黨團協商因現金發放仍無共識，一度傳出民進黨不惜在今天下午就動用表決闖關。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，目前還是朝協商方向，黨團今天已解除動員，若今協商仍無共識，就繼續協商，紓困條例修正草案最快拚周五院會三讀。

另外，民進黨團也提出第11條修正動議，除條例經費上限2100億元，並可視疫情以不超原額度再編預算，送立院審議。國民黨團批評，這是開後門、空白授權行政機關亂花錢，不能容許。

國民黨團質疑，該條文打開債務流量15%的限制，分明是要開後門，空白授權行政機關亂花錢，站在國會監督立場，國民黨不可能容許。

儘管朝野就修正草案第11條激烈攻防，但第9條之1朝野已達成共識，草案將修正為紓困的津貼、補償、補貼、獎勵，免納綜所稅，領取補貼不得作為抵銷、扣押或擔保之標的。

國民黨 民進黨 行政院

延伸閱讀

馬英九籲超前部署 直接發現金

藍提千億現金補助破局 蔣萬安：不會影響現有紓困執行

紓困協商破局！明三讀添變數 柯建銘：最晚拖不過周五

避免群聚感染 蔣萬安：入境民眾應採全面篩檢

相關新聞

【重磅快評】網民萬能？蔡政府推華航改名的可能困境

從過去以來，林義雄一直被民進黨視為『人格者』，主要他是美麗島運動的受刑人，期間還歷經滅門血案的苦痛，民主化之後，他長期關...

華航：運送物資不會再掛華航旗幟引起誤會

台灣捐贈的口罩陸續運抵歐洲各國，但負責承載的中華航空機身印有「China Airlines」的英文名，引發其他國家誤會是...

仿蔣經國進行「早餐會報」 朱立倫找旅宿業者談紓困

新冠肺炎疫情產生的經濟衝擊來勢洶洶，國民黨前主席朱立倫今天在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，與第一線觀光旅宿業者、國民...

富比士讚防疫明快 總統：關鍵是國人團結一心

美國雜誌富比士刊文讚總統蔡英文所在的台灣，在疫情初期很快採取行動因應。總統府發言人張惇涵今天表示，總統認為關鍵在於國人團...

民眾黨：支持蘇貞昌展開華航正名 但要提可行方案

行政院長蘇貞昌今天表示，已要求華航以後運送物資時，拿掉中華航空的標誌一事，台灣民眾黨表達支持。民眾黨認為，蘇貞昌展開「正...

協商再度破局 國民黨團甲動會議因應

立法院上午接續朝野協商紓困條例追加預算修正草案，但朝野黨團仍缺共識協商再度破局。民進黨立院黨團總召柯建銘表示預計16日會...

國民黨「順時中」 臉書大頭貼戴上粉紅色口罩

中央流行疫情指揮中心在記者會上反映有家長陳情小男孩不敢戴粉紅色口罩去學校，因此昨天指揮官陳時中和團隊5個人特別全部戴起粉...

紓困貸款8天內核貸？業者：申請超過2周 還沒拿到錢

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府提出紓困貸款供中小企業度過難關，並指多數申貸戶，可在8天之內完成核貸，但有業者表示，他們申請的...

屍體、裸照登媒體版面「不洽當」 蘇貞昌：不是只講講

媒體環境開放後，不時可見有媒體將受害者屍體、裸照直接刊上媒體版面，滿足民眾好奇心之餘，卻對受害者人權保障有所不足。小燈泡...

紓困加碼仍談不攏 柯建銘：16日再協商 力拚17日三讀

立法院今天上午接續朝野協商紓困條例追加預算修正草案，但朝野黨團仍缺共識協商再度破局。民進黨立院榜團總召柯建銘表示，預計1...

紓困協商二度破局 民進黨拚周五院會三讀

立法院今天上午繼續協商紓困條例修正草案。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，黨團主張千億發現金有排富，卻遭綠委扭曲為現金人人...

診所缺人缺藥缺防疫設備 國民黨提三建議要求政府正視

新冠肺炎疫情持續延燒，基層診所因看診減少陷入經營困境，國民黨今偕同基層醫師代表舉行記者會，提出三項紓困建議：第一，提供合...

熱門新聞

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

圖表看疫情／全球逾191萬例染疫 新加坡單日確診創新高

張上淳解析台灣新冠病例 有這個習慣的人病情比較嚴重

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。