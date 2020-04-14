紓困協商二度破局 民進黨拚周五院會三讀

立法院今天上午繼續協商紓困條例修正草案。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，黨團主張千億發現金有排富，卻遭綠委扭曲為現金人人有獎，民進黨團若不道歉，無法協商。民進黨立院黨團總召柯建銘則認為，國民黨團發現金根本沒有計算基礎。

因朝野無共識，吵成一團，協商不到半小時，行政院長游錫堃宣布休息十分鐘，由於國民黨團退席，游接近中午時宣布今天不協商，協商二度破局。

行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界已越來越嚴峻，希望可以追加預算，更大地來紓困、振興，要拜託立法院早日通過，因為人民都很期待。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，可以討論撤立委臉書貼文。但國民黨團主張採所得級距來排富發放現金會失真。

柯建銘質疑，國民黨團昨天協商中途退席、竟跑去開記者會，甚至蔣萬安堅持普發現金，但行政院的追加預算已有針對勞工、弱勢等發放1300多億現金，批評國民黨發現金根本沒有計算基礎。

由於黨團協商因現金發放仍無共識，一度傳出民進黨不惜在今天下午就動用表決闖關。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，目前還是朝協商方向，黨團今天已解除動員，若今協商仍無共識，就繼續協商，紓困條例修正草案最快拚周五院會三讀。

另外，民進黨團也提出第11條修正動議，除條例經費上限2100億元，並可視疫情以不超原額度再編預算，送立院審議。國民黨團批評，這是開後門、空白授權行政機關亂花錢，不能容許。

國民黨團質疑，該條文打開債務流量15%的限制，分明是要開後門，空白授權行政機關亂花錢，站在國會監督立場，國民黨不可能容許。

儘管朝野就修正草案第11條激烈攻防，但第9條之1朝野已達成共識，草案將修正為紓困的津貼、補償、補貼、獎勵，免納綜所稅，領取補貼不得作為抵銷、扣押或擔保之標的。