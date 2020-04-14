診所缺人缺藥缺防疫設備 國民黨提三建議要求政府正視

新冠肺炎疫情持續延燒，基層診所因看診減少陷入經營困境，國民黨今偕同基層醫師代表舉行記者會，提出三項紓困建議：第一，提供合宜、充裕的防疫裝備；第二，診所醫療成本免稅額度自80%提高到85%；第三，政府成立「醫療、公衛緊急事件防疫基金」。

國民黨文傳會主委王育敏表示，根據基層診所調查顯示近來收入減少約三、四成，並有超過六成九的診所，因為防疫增加一到兩成的支出，也因為民眾不敢去看醫生而造成收入減少。對於口罩、隔離衣和護目鏡等防護裝備，基層診所必須自備，但很多個案其實是在診所看診時發現有異狀，顯見診所在防疫第一線扮演關鍵角色，但政府卻較少關注他們的需求。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，70%醫療行為都在第一線，基層醫護人員承受非常大的壓力，尤其現在疫情發展到可能造成社區感染，希望不管是在藥品短缺、裝備提升以及看診減少上，政府都能提供相關協助，並成立公衛醫療基金因應突發事件。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會常務監事陳建良表示，從二月份至今政府提供一個醫生的N95口罩僅有九片，雖然在基層沒有像大醫院這麼危險，但仍要幫病人做篩檢，這樣的口罩量能還是不夠，希望政府能提供充足的防疫物資和經費，正視基層醫療人員的努力。

大台中診所協會理事長林釗尚說，除了防護裝備外，診所目前不可能放無薪假，反而要增加人力，但很多人並不願意投入，此外還要缺藥問題，這些都是當前的醫療困境，希望政府能讓醫療人員有更好的環境能夠無後顧之憂去做防疫。

王育敏說，基層診所是台灣醫療公衛體系的重要一環，不僅提供一般常見急慢性疾病的診療，照護民眾的健康，也從事衛生教育、預防保健服務、特殊疾病的次專科轉診、防疫照護等工作，呼籲政府對於基層診所及醫療人員的紓困一定要妥適、完善，這是守護台灣人民健康的重要關鍵。