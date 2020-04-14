藍委提入境者全面隔離篩檢 衛福部：空間不足、效益低

國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢時表示，有鑒於我國近來確診案例多是境外移入，建議中央疫情指揮中心應改採入境全面隔離14天並篩檢。衛福部政務次長何啟功回應，指揮中心確實研議過此議題，但考量隔離點空間限制，若全面篩檢，恐不到2天就會滿額，所以目前僅對類包機進行全面隔離14天並篩檢。

賴士葆表示，目前機場每天進出人數僅約1000人左右，且扣掉出境者，入境人數才幾百人，建議要對入境者全面隔離14天並篩檢，以杜絕境外移入個案造成第二波疫情。

何啟功回應，指揮中心確實有討論過是否要進一步全面篩檢入境者並全部隔離14天，但依現有的隔離場域計算，若全面隔離，恐不到2天就會滿額，因此這部分計畫仍要再研議，但目前仍會對有症狀者篩檢。

何啟功說，根據統計資料，從4月3日至13日，入境人數8803人，扣除機場就檢驗到的10人，剩餘8000多位居家檢疫者，僅1人最後是陽性確診者，因此綜合考量，目前才不採行全面隔離篩檢。

行政院長蘇貞昌也說，8000多人最後才1個確診，從科學角度來看，目前還不至於要對入境者全面隔離篩檢。