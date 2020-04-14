大陸加緊應對第二波疫情 各省搶買呼吸機、建病床

正當中共不斷對外宣傳大陸各省確診病患「清零」的同時，大陸各省、市長，正在拚命買呼吸機、擴建病床，為疫情二次爆發做準備。據FT中文網專文透露，在世衛組織代表團訪問中國大陸時發現，各省市長正在擴建病床，購買呼吸機，做好準備。德國專家則警告，「疫情再次爆發只是時間問題。」

署名曹辛的文章稱，中共國家領導人在中共中央政治局會議上在談到國內疫情時，中國領導人用了相當篇幅，就是要：「堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞」，而且強調的是「底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」。這與前不久中國媒體廣泛宣傳的「零感染」以及已控制了國內疫情的宣傳，是有較大不同的。

無獨有偶的是，國際上不少組織和專業人士也持這種判斷，而且以很多具體的專業性意見作為依據。這些意見實際上提出了當前中國疫情發展的一個重要趨勢：二次疫情可能重來，當前亟待加緊準備，否則將釀成重大災難。

根據世衛人士和國外專家的判斷，當前中國的疫情處理實際上存在著三大問題，這三大問題決定了當前中國疫情存在著死灰復燃的可能，儘管它暫時被遏止了。

第一個問題是：此輪中國疫情只是通過把中國社會和經濟停擺，用限制人員活動、隔離人員交往的辦法暫時壓下來了，而根本問題沒有得到解決，包括：病毒的滅絕問題；同時疫苗、藥的問題也沒解決，這在全世界都是如此。

第二個問題是，當前中國正在逐步復工。世衛專家認為：從傳染病的基本規律來說，隨著經濟的逐步恢復導致人員流動的活躍與增加，在病毒傳染上一般都會有個小的傳染高峰，「這是十分自然的」。

第三個問題是：如同中國政府已經公佈的，在檢測不足的情況下，中國實際上存在著數量不少的無症狀感染者，雖然目前這一準確數目不詳，但從傳染病的角度講，一般在城市裡實際感染數字應該是已公佈感染數字的至少十倍，在人員密集的大城市裡，這個數字會更大。除了世衛組織專家外，其它國外專家也持這一立場。

德國之聲9日報導說，德國哥廷根大學兩位研究人員博默和福爾摩分析了最近發表在《柳葉刀》傳染病月刊上的一項研究中的數據。結果發現這些數據顯示：各國檢測到的新冠病毒感染病例平均僅為總數的大約6%。他們說，全球新冠病毒感染的真實數量可能已經達到數千萬例。「疫情再次爆發只是時間問題。」而人口大國的中國恰恰屬於檢測相對不充分的這種情況。

世界衛生組織高級顧問布魯斯上月在回答美國一家媒體關於「是否有理由擔心中國會出現第二波感染？」的提問時表示：當然，中國對此也非常關注。他說：自己上次在中國考察期間，有件令人震驚的事情，並與西方形成鮮明對比。他與省長、市長交流，雖然他們那裡的確診病例人數已直線下降，甚至已經趨於個位數。問他們：你們現在在做什麼？」省長們回答是：「我們正在擴建病床，購買呼吸機；做好準備。」而布魯斯則認為：「我們不認為這種病毒會消失，我們希望盡快恢復社會的正常運行，經濟的正常運行，公共衛生和醫療系統的正常運行。我們不希望再次陷入剛剛過去的困況」。

特別值得注意的是：目前專家認為如果中國發生死灰復燃的話，這一波會波及農村。因為城市居民居住相對集中，相對容易管理，農村正相反；最可怕的是，農村基層醫療技術人員缺乏，醫療物資也不足，所以一旦爆發疫情，後果將更嚴重。

而且今年不同於往年，因為經濟的蕭條，不少農村人員沒有離開農村去城裡打工，他們仍然留在農村，造成農村人口數量保持著較大的數量，如果疫情死灰復燃，後果不可小視。