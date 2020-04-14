華航更名林佳龍扯「台灣國民黨」王育敏：不用轉移焦點

國民黨推出「林佳龍的華航改名計時器」，讓全民監督林要多久才要改名。林佳龍回應，社會更關心中國國民黨何時改名為「台灣國民黨」。國民黨文傳會主委王育敏請林佳龍不用轉移焦點，應正面回應自己要多久才能完成華航改名的動作。

王育敏說，現在防疫當前，國民黨不希望有政治性議題產生對於國家認同跟分歧的爭議，但民進黨立委看起來是想要這樣操作。因此國民黨推出林佳龍華航改名計時器倒數，主要就是凸顯民進黨覺得此時此刻推動華航改名是重要的議題。

王育敏說，既然如此，國民黨就邀請民眾一起來監督民進黨什麼時候要兌現承諾，她也強調，國民的立場是認為要把防疫關鍵性問題都解決後，再來討論其他問題。