【重磅快評】網民萬能？蔡政府推華航改名的可能困境

從過去以來，林義雄一直被民進黨視為『人格者』，主要他是美麗島運動的受刑人，期間還歷經滅門血案的苦痛，民主化之後，他長期關注公眾議題，在2014年時，還以絕食方式讓馬政府關閉了龍門核電廠，他喊出「核四公投」及「立院減半」主張，也都成為民進黨內不可違逆的神主牌，不論其主張是否符合現實，但『人格者』的形象，卻是神聖不可忤逆的。

如今，在新冠肺炎肆虐的期間，由於民進黨政府在今年二月初，便以所謂的「超前部署」，明快地中斷兩岸往來航班，堵絕防範來自中國大陸疫情的進入，這讓台灣自詡為國際防疫的模範生，再加上台灣過去長期被拒在WHO的門外，無法參與世衛組織的台灣，但在防疫上卻做得比其他國家還好，這讓台灣贏得國際間的矚目，同時台灣政府也展開「防疫外交」，將國內「多餘」的口罩大量援助友邦，也就是在這種國際孤兒的「被害者」下，讓台灣儼然成為國際間的「人格者」。

然而，也就是在這種「人格者」心態下，任何外界對台灣的批評與指責，似乎都是不容許的，也是不能容忍的，君不見，世衛組織秘書長譚德賽在記者會上，批評台灣網民過去三個月在網路上對他的指責與羞辱，在尚未查明是否為台灣網民所為下，便遭到台灣外交部的強力反擊，調查局還即時找出「證據」，說是大陸網軍假冒台灣網民所為的。

其次，日前新加坡總理夫人何晶在臉書上，對台灣贈送口罩的舉動，只寫了個「Errrr」，便遭到大量台灣網友的出征，再不分青紅皂白下便接連留言灌爆她的臉書，台灣在「行有餘力」下，贈送友邦口罩，這是多麼高貴的情操，新加坡政府竟然敢不領情，台灣網友還嘲諷新加坡是中華人民共和國的行政特區，而新加坡網友則嘲諷台灣以電鍋蒸口罩的舉動。

台灣是否為防疫模範生，不是台灣說了算，而是要來自國際間的讚譽與肯定，台灣能否加入世衛組織，也不是羞辱譚德賽秘書長就能夠自動敞開大門，如果台灣網民動輒以「人格者」自居，恣意攻擊他國，將會失去國際對台灣的尊重，而民進黨政府若認為「人格者」是無所不能，想利用這波疫情外交來對華航進行更名，這只會讓台灣當前些許的國際空間，更陷入困境。