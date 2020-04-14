罰鍰過低大廠無感 籲成立環境資源部

汙染的罰鍰過低，對中鋼等大廠根本不痛不癢！時代力量立委陳椒華14日總質詢行政院長蘇貞昌，針對中鋼不配合緊急汙染防治減排，祭出罰鍰的效果也極低，且檢調人力不足，呼籲盡快成立環境資源部以管制汙染。蘇貞昌回應表示，《環境資源部組織法》早經行政院通過，本會期將再次送交立法院審議。

罰鍰低等於鼓勵傾倒

「汙染的罰鍰很低，等同變相鼓勵廢棄物傾倒。」陳椒華強調，配合《工廠輔導法》上路是個契機，否則以環保署當前的人力是不夠的。歐盟9日向台灣徵收不銹鋼反傾銷稅生效，但中鋼等大廠沒有把外部汙染成本內部化，根本不痛不癢。

「燃煤發電就是中南部空氣汙染跟農地汙染的主要原因。」陳椒華指出，中鋼從不配合緊急防治汙染的減排，有賺錢沒錯但汙染也很嚴重，現在南部常常紫爆、紅爆，空氣很差。「我要跟院長強調，現在就是要趕快成立環境資源部的時候了。」不只是空氣的問題、土壤的問題，還包括水資源的巡守管理，及山林保護問題等。

燃煤發電汙染農地

蘇貞昌回應，《環境資源部組織法》早經行政院通過，立法院法案很多，所以屆期不續審，相關斟酌整個情況，經過行政院會後會再送立法院審議。

陳椒華問：「未來這些水源區巡守、環境汙染調查，是否透過行政院就可以馬上啟動？」蘇貞昌說，製造汙染物的相關產業工廠，國營事業要以身作則。

陳椒華指出，汙染廢棄物亂丟都會送檢調，但檢調人力不足，往往會拖延到調查時間，能否依照現況決定，若不需要就不要送檢調。蘇貞昌回應表示，「如果違法的話還是要送檢調，如果能行政處罰的部分就實施行政處罰。」

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