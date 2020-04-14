新北市4/20兵推封城 侯友宜：做最壞打算

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布，預計4月20日將兵棋推演「擴大管制」（封城、禁足），侯稍後至樹林參訪時也證實，雖然台灣疫情算是比較穩定，但全球的疫情並未舒緩，要做最壞的打算，最好的準備，「所以新北市會做兵棋推演，就未來的擴大管制，做好超前部署。」

侯友宜表示，兵推要讓所有第一線執法同仁知道，擴大管制以後扮演的角色，以及必須處理的事項，「我們不希望走到這一天，但萬一走到這一天，中央一道命令下來，我們就可以做到位，這個案子是有備無患，希望不要走到這一步。」