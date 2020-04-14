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陳建仁指疫情5月降 指揮中心：同意 但看疫情是否反彈

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
副總統陳建仁。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
副總統陳建仁。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

新冠肺炎疫情五月底可望全球趨緩？副總統陳建仁日前接受媒體專訪時表示，台灣疫情在清明假期後，最重要的觀察點是4月2日接下來的時間，並提到台灣個案若慢慢降到10例以下，疫情就在安全管控範圍內，國內壓力會小很多，因為入境者已變少。

但陳建仁也認為，全世界的疫情，恐怕兩個月才能趨緩下來，希望5月20日前後、月底就可以緩和。不過他也提醒民眾不能輕忽大意，境外如果還是火在燒，就算台灣好好的，「火花還是會飄進來」。

對此，中央流行疫情指揮中心表示，同意陳副總統論點，不過在各國疫情趨緩、防治作為較放鬆時，也可能會有一波疫情反彈期，故仍需長期觀察。

指揮中心發言人莊人祥表示，對陳副總統論點表示同意跟尊重，台灣確診個案到昨日已達393人，但八成以上、338名為境外移入病例、本土個案僅55名，而近幾日新增個案數都在個位數，相對於四月以前，的確個案數有減少趨勢。

不過莊人祥也說，但世界疫情目前仍不確定是否已過高峰，即便五月底時疫情趨緩，若各國對新冠肺炎防治上比較放鬆時，也可能會有一波疫情反彈期，故他認為仍需長期觀察。

而在昨日珊瑚公主號七回國台灣人中，已有四人確診（389至392）確診，其餘三人採檢結果？以及國人關心的案379酒店女公關，仍有兩接觸者在採檢部分，莊人祥說都已採檢，就他所知目前並未有任何陽性，若有其他新發現，會在記者會告知。

新冠肺炎 COVID-19

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