快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣：施政有感 自然能化解罷韓壓力

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國民黨主席江啟臣（右）上午到台南市議會拜會國民黨團，無黨籍的議長郭信良到場致意。記者修瑞瑩／攝影
國民黨主席江啟臣（右）上午到台南市議會拜會國民黨團，無黨籍的議長郭信良到場致意。記者修瑞瑩／攝影

國民黨新任黨主席江啟臣上任後展開改革卻遭遇到反對阻力，甚至傳出連任可能無望，他上午表示，沒有想過連任的問題，只想在一年多的任期內做好改革的工作。

江啟臣上午到台南市議會拜會國民黨議會黨團，議會議長無黨籍的郭信良也到場致意。

媒體詢問有關於高雄市長韓國瑜被罷免的問題，江表示，國民黨在2018年的選舉當中拿下15個縣市的執政權，應該要好好的利用這個機會，做好相關的事情，拿出成績給人民看，罷免是人民的權利，但不只是高雄市，只要能夠把成績做出來，施政有感，相信人民能夠看到。

江啟臣上午南下並與國民黨及議員座談包括黨團書記長王家貞、台南市黨部主委謝龍介等人都在場。

江上任之後展開改革，但是也引發不同的聲音，像是之前黃復興黨部主委人事案，就引發軍系的不滿，甚至有人認為將斷了連任之路。

他表示，在改革的過程中必須要多傾聽基層的聲音，才會到各縣市黨團拜會，希望連結中央與地方的溝通管道。

他表示，改革的過程一定會遇到阻力，但是對的事情就必須要做，補選的任期只有一年兩個月，時間非常緊迫，每天都在跟時間賽跑，沒有時間去想連任的問題，只想把改革的工作做好。

國民黨主席江啟臣（前排中）上午到台南市議會拜會國民黨團。記者修瑞瑩／攝影
國民黨主席江啟臣（前排中）上午到台南市議會拜會國民黨團。記者修瑞瑩／攝影

國民黨 江啟臣

延伸閱讀

呃...惹議 星總理夫人更新貼文改謝台灣

網友出征譚德塞和何晶 江啟臣：避免不必要的敵意螺旋

黨團防疫／國民黨主席江啟臣勤練洗手功 防疫做好做滿

改革黃復興／江啟臣大膽用人 要為成敗負全責

相關新聞

華航又掀改名爭議 業內人士：跟改中正機場名完全不同

台灣捐贈口罩由中華航空陸續運抵歐洲各國，原是美意一場，卻因英文名「China Airlines」旗幟恐讓人誤以為是中國籍...

推出「林佳龍華航更名計時器」國民黨：笑你不敢

交通部長林佳龍支持將中華航空改名為「台灣航空」，避免英文China Airlines被誤以為是中國大陸的航空公司。國民黨...

林佳龍：社會更關心中國國民黨何時改名

交通部長林佳龍今天表示，華航改名課題肇因於台灣防疫成功，輸出口罩援助全世界，盼凝聚國人共識、朝野一致，尊重上市公司華航的...

新北市4/20兵推封城 侯友宜：做最壞打算

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布，預計4月20日將兵棋推演「擴大管制」（封城、禁足），侯稍後至樹林參訪時...

規範防殺人案不當畫面播出 蘇貞昌：立刻做

新店隨機殺人案等重大事件畫面在媒體及網路不斷播放，時代力量立委王婉諭盼政府儘速訂定規範，防止不當畫面被媒體播出。行政院長...

江啟臣：施政有感 自然能化解罷韓壓力

國民黨新任黨主席江啟臣上任後展開改革卻遭遇到反對阻力，甚至傳出連任可能無望，他上午表示，沒有想過連任的問題，只想在一年多...

總統：無論什麼顏色口罩 能保護你就是最適合

總統蔡英文今天表示，不管是男生還是女生，粉紅色都是很棒的顏色；大家不要用刻板的顏色區分，限制自己的選擇。更重要的是，無論...

「總統的花有來嗎？」前綠委任職遭酸 施義芳虛心受教

前民進黨立委施義芳9日接任台灣世曦董事長，由於自身形象受爭議，不免引發外界政治酬庸批評。近日網路上又留傳一段影片，指外界...

續推「廣電三法」 時力：黨政軍退出媒體藍綠標準一致

時代力量立院黨團今天舉行記者會，針對「廣電三法」、「反滲透法」、「兩岸人民關係條例」等提出修法。時力黨團總召邱顯智表示，...

華航改名聲音再現 陳椒華：中職也被誤會成中國

民間發起華航改名連署，時代力量立委陳椒華今天表示，中華職棒也被誤會成是中國在打職棒。行政院長蘇貞昌表示，台灣很多名稱確實...

追加預算仍卡關 蘇貞昌：拜託早日通過人民都很期待

立法院今上午將繼續展開紓困條例追加預算修正草案的朝野協商。行政院長蘇貞昌在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界越來越嚴峻，因...

羅智強要推「未來沙龍」葉毓蘭：再犯錯就辭職

國民黨革命實踐研究院院長羅智強昨天表示，將推動「未來沙龍」，找學者專家與年輕人針對「後新冠時期」進行座談。他說，十個年輕人裡面有八個不喜歡國民黨，一個不在乎國民黨，但還有一個喜歡，最後可以進階到五十個甚至一百個，讓革實院慢慢動起來。

熱門新聞

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

圖表看疫情／全球逾191萬例染疫 新加坡單日確診創新高

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

張上淳解析台灣新冠病例 有這個習慣的人病情比較嚴重

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。