江啟臣：施政有感 自然能化解罷韓壓力

國民黨新任黨主席江啟臣上任後展開改革卻遭遇到反對阻力，甚至傳出連任可能無望，他上午表示，沒有想過連任的問題，只想在一年多的任期內做好改革的工作。

江啟臣上午到台南市議會拜會國民黨議會黨團，議會議長無黨籍的郭信良也到場致意。

媒體詢問有關於高雄市長韓國瑜被罷免的問題，江表示，國民黨在2018年的選舉當中拿下15個縣市的執政權，應該要好好的利用這個機會，做好相關的事情，拿出成績給人民看，罷免是人民的權利，但不只是高雄市，只要能夠把成績做出來，施政有感，相信人民能夠看到。

江啟臣上午南下並與國民黨及議員座談包括黨團書記長王家貞、台南市黨部主委謝龍介等人都在場。

江上任之後展開改革，但是也引發不同的聲音，像是之前黃復興黨部主委人事案，就引發軍系的不滿，甚至有人認為將斷了連任之路。

他表示，在改革的過程中必須要多傾聽基層的聲音，才會到各縣市黨團拜會，希望連結中央與地方的溝通管道。