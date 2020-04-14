華航又掀改名爭議 業內人士：跟改中正機場名完全不同

台灣捐贈口罩由中華航空陸續運抵歐洲各國，原是美意一場，卻因英文名「China Airlines」旗幟恐讓人誤以為是中國籍航空，再次掀起改名爭議。行政院長蘇貞昌今在立法院提到，當初中正機場改為台灣桃園國際機場就很成功。不過，業內人士就直言，航空公司改名跟機場改名，影響「天差地遠」，不宜相提並論。

業內人士說，機場都在自己家，可是飛機要飛去別人家，中正機場改名就是名字上修改，IATA / ICAO Code 都沒動，所以變動成本不大，「但華航改名不是這樣而已」。

他說，航空公司改名要考慮許多影響，包含各國的航線證書、航空器註冊證書，還有相關登記執照等等。另外如果有涉及到IATA Code的變更（例如CI要修改），涉及到訂位系統與相關的共掛航班整合，影響層面就會更大。

而且他說，華航要動的是英文名字，問題複雜性高很多。華航現在想動的註冊名稱，是涉及標準名稱的 China ，不管改什麼名字，政治的敏感議題都會非常大。首先衝擊的是航權與營運，再來才是牽動財務與經濟。尤其是航權屬於雙向，指派更名後的華航飛機，對方國家可能不接受，麻煩就會很大。

交通部官員也說，改名甚麼都要重新談，最怕對方國家不認帳（航權），或是趁機漲價。之前就算有改名成功的先例，也都是小公司，從未有像華航這麼大的公司要改，「華航那塊招牌值多少錢根本無法估計」。

對此，華航企業工會理事長劉惠宗說，站在工會立場不支持改名一事，改名後所有航權契約，不管是跟當地政府還是各個機場，全部都要修改，「這些錢算誰的？華航自己出嗎？」此外還涉及許多商業合約，除了以億來計算整個金錢的損失，更可能賠上華航60年來的商譽。

華航昨天則表示，由於事涉層面甚廣，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

航空界人士就說，如果政府很有自信，就不要怕中華航空China Airline(IATA : CI)這個名字會跟中國產生混淆感。畢竟國際現況就是如此，政府要做更多的不是要華航改名，而應該是讓更多人知道China Airlines come from R.O.C. (Taiwan)

不過他也坦言，當華航掛上了Taiwan 的字眼，許多國家可能會為了國際外交壓力的問題，不讓這些飛機飛到他們的國家，所以如何避開這些問題，而是讓更多人知道來自台灣的中華航空，才是政府要努力的目標。