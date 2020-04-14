快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

華航又掀改名爭議 業內人士：跟改中正機場名完全不同

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航一旦改名，恐對航權有很深影響。圖／中華航空提供
華航一旦改名，恐對航權有很深影響。圖／中華航空提供

台灣捐贈口罩由中華航空陸續運抵歐洲各國，原是美意一場，卻因英文名「China Airlines」旗幟恐讓人誤以為是中國籍航空，再次掀起改名爭議。行政院長蘇貞昌今在立法院提到，當初中正機場改為台灣桃園國際機場就很成功。不過，業內人士就直言，航空公司改名跟機場改名，影響「天差地遠」，不宜相提並論。

業內人士說，機場都在自己家，可是飛機要飛去別人家，中正機場改名就是名字上修改，IATA / ICAO Code 都沒動，所以變動成本不大，「但華航改名不是這樣而已」。

他說，航空公司改名要考慮許多影響，包含各國的航線證書、航空器註冊證書，還有相關登記執照等等。另外如果有涉及到IATA Code的變更（例如CI要修改），涉及到訂位系統與相關的共掛航班整合，影響層面就會更大。

而且他說，華航要動的是英文名字，問題複雜性高很多。華航現在想動的註冊名稱，是涉及標準名稱的 China ，不管改什麼名字，政治的敏感議題都會非常大。首先衝擊的是航權與營運，再來才是牽動財務與經濟。尤其是航權屬於雙向，指派更名後的華航飛機，對方國家可能不接受，麻煩就會很大。

交通部官員也說，改名甚麼都要重新談，最怕對方國家不認帳（航權），或是趁機漲價。之前就算有改名成功的先例，也都是小公司，從未有像華航這麼大的公司要改，「華航那塊招牌值多少錢根本無法估計」。

對此，華航企業工會理事長劉惠宗說，站在工會立場不支持改名一事，改名後所有航權契約，不管是跟當地政府還是各個機場，全部都要修改，「這些錢算誰的？華航自己出嗎？」此外還涉及許多商業合約，除了以億來計算整個金錢的損失，更可能賠上華航60年來的商譽。

華航昨天則表示，由於事涉層面甚廣，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

航空界人士就說，如果政府很有自信，就不要怕中華航空China Airline(IATA : CI)這個名字會跟中國產生混淆感。畢竟國際現況就是如此，政府要做更多的不是要華航改名，而應該是讓更多人知道China Airlines come from R.O.C. (Taiwan)

不過他也坦言，當華航掛上了Taiwan 的字眼，許多國家可能會為了國際外交壓力的問題，不讓這些飛機飛到他們的國家，所以如何避開這些問題，而是讓更多人知道來自台灣的中華航空，才是政府要努力的目標。

華航 機場 行政院

延伸閱讀

推出「林佳龍華航更名計時器」國民黨：笑你不敢

華航改名聲音再現 陳椒華：中職也被誤會成中國

蘇貞昌表示運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

蘇貞昌：運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

相關新聞

華航又掀改名爭議 業內人士：跟改中正機場名完全不同

台灣捐贈口罩由中華航空陸續運抵歐洲各國，原是美意一場，卻因英文名「China Airlines」旗幟恐讓人誤以為是中國籍...

推出「林佳龍華航更名計時器」國民黨：笑你不敢

交通部長林佳龍支持將中華航空改名為「台灣航空」，避免英文China Airlines被誤以為是中國大陸的航空公司。國民黨...

林佳龍：社會更關心中國國民黨何時改名

交通部長林佳龍今天表示，華航改名課題肇因於台灣防疫成功，輸出口罩援助全世界，盼凝聚國人共識、朝野一致，尊重上市公司華航的...

新北市4/20兵推封城 侯友宜：做最壞打算

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布，預計4月20日將兵棋推演「擴大管制」（封城、禁足），侯稍後至樹林參訪時...

規範防殺人案不當畫面播出 蘇貞昌：立刻做

新店隨機殺人案等重大事件畫面在媒體及網路不斷播放，時代力量立委王婉諭盼政府儘速訂定規範，防止不當畫面被媒體播出。行政院長...

江啟臣：施政有感 自然能化解罷韓壓力

國民黨新任黨主席江啟臣上任後展開改革卻遭遇到反對阻力，甚至傳出連任可能無望，他上午表示，沒有想過連任的問題，只想在一年多...

總統：無論什麼顏色口罩 能保護你就是最適合

總統蔡英文今天表示，不管是男生還是女生，粉紅色都是很棒的顏色；大家不要用刻板的顏色區分，限制自己的選擇。更重要的是，無論...

「總統的花有來嗎？」前綠委任職遭酸 施義芳虛心受教

前民進黨立委施義芳9日接任台灣世曦董事長，由於自身形象受爭議，不免引發外界政治酬庸批評。近日網路上又留傳一段影片，指外界...

續推「廣電三法」 時力：黨政軍退出媒體藍綠標準一致

時代力量立院黨團今天舉行記者會，針對「廣電三法」、「反滲透法」、「兩岸人民關係條例」等提出修法。時力黨團總召邱顯智表示，...

華航改名聲音再現 陳椒華：中職也被誤會成中國

民間發起華航改名連署，時代力量立委陳椒華今天表示，中華職棒也被誤會成是中國在打職棒。行政院長蘇貞昌表示，台灣很多名稱確實...

追加預算仍卡關 蘇貞昌：拜託早日通過人民都很期待

立法院今上午將繼續展開紓困條例追加預算修正草案的朝野協商。行政院長蘇貞昌在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界越來越嚴峻，因...

羅智強要推「未來沙龍」葉毓蘭：再犯錯就辭職

國民黨革命實踐研究院院長羅智強昨天表示，將推動「未來沙龍」，找學者專家與年輕人針對「後新冠時期」進行座談。他說，十個年輕人裡面有八個不喜歡國民黨，一個不在乎國民黨，但還有一個喜歡，最後可以進階到五十個甚至一百個，讓革實院慢慢動起來。

熱門新聞

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

圖表看疫情／全球逾191萬例染疫 新加坡單日確診創新高

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

張上淳解析台灣新冠病例 有這個習慣的人病情比較嚴重

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。