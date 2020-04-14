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「總統的花有來嗎？」前綠委任職遭酸 施義芳虛心受教

聯合報 / 記者曹悅華雷光涵／台北即時報導
台灣世曦董事長施義芳針對花籃爭議說明。圖／取自施義芳臉書
台灣世曦董事長施義芳針對花籃爭議說明。圖／取自施義芳臉書

民進黨立委施義芳9日接任台灣世曦董事長，由於自身形象受爭議，不免引發外界政治酬庸批評。近日網路上又留傳一段影片，指外界慶祝施上任的花籃堆滿整條走廊、房間，甚至一路到電梯口，簡直像是「花博」。影片中甚至不時傳出「很瞎」、「總統有來嗎」等驚嘆。對此，施義芳說第一時間已商請同仁將各方送來的鮮花妥善處理，外界指教虛心接受。

對於交通部轉投資公司、世曦工程顧問公司新任董事長施義芳新辦公室的致賀花籃夾道，排場鋪張，交通部長林佳龍今天回應，他可能交友廣闊，也已經對外說明避免造成公司困擾，已把這些花都移走了，交通部尊重當事人的說明。

本報一早致電施義芳，他以開會為由不予回應。不過對於花籃爭議，施義芳稍早在臉書上表示，各界朋友私下得知，致贈花禮祝福，既無從拒絕，更實不敢當，所以上班第一天，第一時間已商請同仁將各方送來的鮮花妥善處理，避免造成鋪張高調的印象，但仍然社會各界對自己有所指教，自己虛心接受，但這些都是個人必須承擔，與台灣世曦無涉，希望不要造成工作同仁的困擾，也對這些朋友感到不好意思。

施義芳說，自己長官指派出任台灣世曦董事長，深感責任重大，身為一個一辈子在工地早起摸黑工作的工程人，一直以來都不喜歡麻煩別人，更不喜歡任何高調虛華的儀式，所以此次赴任沒有發帖昭告，沒有任何儀式，只希望全力以赴，做好工作。

台灣世曦工程顧問公司為交通部所屬的財團法人中華顧問工程司轉投資的單位，前任董事長周禮良任期屆滿後，未獲高層延任，董事長一職日前由現任土木技師公會理事長、前民進黨立委施義芳接任。

據了解，施義芳頗具工程背景，曾任台灣營建仲裁協會理事長、中華民國土木技師公會理事長，對於公共建設議題有相當的投入和關注。上任後聚焦三大問題，分別是桃園國際機場第三航廈（T3航站樓）主體工程、第三座液化天然氣接收站及金門大橋興建工程案。

民進黨 金門大橋

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