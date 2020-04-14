林佳龍：社會更關心中國國民黨何時改名
交通部長林佳龍今天表示，華航改名課題肇因於台灣防疫成功，輸出口罩援助全世界，盼凝聚國人共識、朝野一致，尊重上市公司華航的公司治理，讓台灣在國際上 走出一條路。對於國民黨的批評，他說，社會更關心中國國民黨何時改名為「台灣國民黨」。
林佳龍說，華航在載運口罩的貨櫃加了公司名稱，致社會各界討論華航英文名稱，是否會讓國際誤解這是中國大陸的援助，顯示這個問題的重要性。他表示，國民黨在臉書設計「改名計時器」當成話題，也許有些聲量，不過也反映出國民黨自己的問題，「他們如果真的要擁抱台灣，是不是用國民黨改名計時器，因為社會更關心中國國民黨改名為台灣國民黨」。
林佳龍表示，歡迎國民黨集思廣義，為台灣找出路，因為這可說是公共議題。他說，基於防疫無國界，政府把台灣成功經驗，透過援外呈現，是台灣這些年來難得因防疫成績受到國際肯定，大家很珍惜。對於「佳龍的華航計時器」，他表示接受，但也說，網友關心，國民黨是否從自己開始設計時器，看改名為台灣國民黨。
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