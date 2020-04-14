續推「廣電三法」 時力：黨政軍退出媒體藍綠標準一致

時代力量立院黨團今天舉行記者會，針對「廣電三法」、「反滲透法」、「兩岸人民關係條例」等提出修法。時力黨團總召邱顯智表示，此次推動重點在「反紅媒」，因為廣電媒體具有公共性質，對公民具有影響力，媒體負責人不能一邊接受敵國補助，一邊又在我國享有公共資源經營媒體，若修法通過，違者最高可處二千萬元罰鍰並撤銷執照。

時力黨團在上會期也曾提出「廣電三法」等修法草案。邱顯智說，修法不單單針對紅媒，黨政軍退出媒體的標準應藍綠一致，若綠營有類似情事，也同樣要受社會檢驗。前三立新聞主播、民進黨立委林楚茵表示，媒體經營者若同時兼任公職，的確會引發第四權監督不夠公正的質疑，這部分的標準支持不分藍綠，一起接受民眾檢驗。

時力針對「廣播電視法」、「衛星廣播電視法」及「有線廣播電視法」等廣電三法提出修正草案。根據提案內容，與我國交戰或武力對峙之國家、政府或團體一定金錢，或其他財產上利益資助或補助之自然人、法人及由其所控制之關係企業，不得直接、間接經營或控制有線廣播電視、衛星廣播電視與廣播電視經營之事業。同時配合行政罰則修訂，將罰鍰由原先的20萬元至200元，大幅上修到200萬元至2000萬元，並限期改善，若未改善最嚴重可以撤照處分。

邱顯智表示，中共滲透台灣最嚴重的問題之一就是滲透媒體的問題，且台灣人對許多顛倒是非情事已經忍無可忍，呼籲朝野正視此議題，盡速完成修法填補漏洞。