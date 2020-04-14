推出「林佳龍華航更名計時器」國民黨：笑你不敢

交通部長林佳龍支持將中華航空改名為「台灣航空」，避免英文China Airlines被誤以為是中國大陸的航空公司。國民黨順勢推出「林佳龍的華航改名計時器」，要全民一起監督這個承諾要多久才能實踐，國民黨更酸「笑你不敢」。

國民黨表示，防疫期間，應該全民共同站在防疫同一陣線，齊心防疫。但是，民進黨立委卻在這時候提出華航改名的倡議，林佳龍甚至表達支持，無視華航改名的營運以及航權成本需要全民買單。在防疫期間觸動國人國家認同的分歧敏感神經，更是內耗空轉，無助於防疫與國家團結。

國民黨說，民進黨已經完全執政，所以華航改名只要走完相關程序就完成，國民黨再多阻擋可能也只是狗吠火車。所以基於在野黨監督立場，國民黨做了一個林佳龍承諾華航改名計時器，全民監督，讓林佳龍知道距離他的承諾已經過了幾天。