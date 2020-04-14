追加預算仍卡關 蘇貞昌：拜託早日通過人民都很期待

立法院今上午將繼續展開紓困條例追加預算修正草案的朝野協商。行政院長蘇貞昌在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界越來越嚴峻，因此希望可以追加預算，可以更大地來紓困、振興，要拜託立法院早日通過，因為人民都很期待。

蘇貞昌日前召開臨時院會，通過第二階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，並通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條之1、第11條修正草案，將紓困特別預算追加1500億元，預計修法後達到2100億元，但修正草案仍在立法院協商當中。