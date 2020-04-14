快訊

怕被誤認中國！蘇揆：運物資掛Taiwan 華航標誌別湊熱鬧

廣州非洲人強迫檢疫案：中國大使「被造假道歉」風波

追加預算仍卡關 蘇貞昌：拜託早日通過人民都很期待

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

立法院今上午將繼續展開紓困條例追加預算修正草案的朝野協商。行政院蘇貞昌在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界越來越嚴峻，因此希望可以追加預算，可以更大地來紓困、振興，要拜託立法院早日通過，因為人民都很期待。

蘇貞昌日前召開臨時院會，通過第二階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，並通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條之1、第11條修正草案，將紓困特別預算追加1500億元，預計修法後達到2100億元，但修正草案仍在立法院協商當中。

立法院 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

蘇貞昌表示運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

蘇貞昌：運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

從善如流，蔡英文發現金吧！

兒童口罩分流 幼幼版擬開放網購

相關新聞

旅美婦隔離費用政府支應 蘇貞昌：不要太計較

一名旅美婦人確診新冠肺炎，回台後隔離費用由政府支應。行政院長蘇貞昌今天說，這對長期負擔健保的國人當然不平，但終究是台灣人...

追加預算仍卡關 蘇貞昌：拜託早日通過人民都很期待

立法院今上午將繼續展開紓困條例追加預算修正草案的朝野協商。行政院長蘇貞昌在立法院備詢前則喊話，疫情在全世界越來越嚴峻，因...

羅智強要推「未來沙龍」葉毓蘭：再犯錯就辭職

國民黨革命實踐研究院院長羅智強昨天表示，將推動「未來沙龍」，找學者專家與年輕人針對「後新冠時期」進行座談。他說，十個年輕人裡面有八個不喜歡國民黨，一個不在乎國民黨，但還有一個喜歡，最後可以進階到五十個甚至一百個，讓革實院慢慢動起來。

海派強勢插旗…綠黨職改選 高雄台南激戰

民進黨黨職五月廿四日改選，昨起至十七日領表登記。高雄、台南市黨部主委之爭最受矚目。高雄市牽扯「罷韓」及未來可能的高雄市長補選，將由「海派」立委趙天麟及「菊系」市議員高閔琳競爭。黨內派系中，三立電視台董事長林崑海領導的海派在這次主委選舉強勢插旗，包括雙北市及高雄市，並放眼七月的中常委、中執委改選。

華航招牌值10億美元...改名航權變數大

針對華航更名問題，中華航空表示，由於事涉層面甚廣，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。不過航空界人士表示，考慮到對岸可能的阻擾施壓，改名後航權的變數大。

華航改名？林佳龍：盼台灣名正言順 但別政治化

台灣捐贈的口罩陸續運抵歐洲各國，但負責承載的中華航空機身印有「China Airlines」的英文名，不少民眾說，會讓受贈國家的人民以為這些物資是「中國」送去，發起華航更名運動。交通部長林佳龍昨天說，交通部認為援助防疫物資代表台灣，最好避免被誤解，至於航空公司改名，只要朝野有共識、社會支持，且經公司治理的法定程序，相信再怎樣的困難都能解決。

藍委促調查局查IP 「只是堵藍」批栽贓

世界衛生組織秘書長譚德塞指控台灣對他發動種族歧視言論攻擊，國民黨立委吳怡玎昨在立院司法及法制委員會上兩度指臉書專頁「只是堵藍」、ＰＴＴ上有人罵譚德塞，要求法務部長蔡清祥請調查局查ＩＰ，證明留言不是台灣人。

呃...惹議 星總理夫人更新貼文改謝台灣

新加坡總理夫人何晶日前對台灣援贈口罩一事，在臉書寫下「Errrr ...（呃…）」的評論，掀起新加坡、台灣兩地網友論戰。何晶昨天在臉書重新編輯該則貼文，表示台灣朋友所做的一切，她永遠感謝，並呼籲大家停止在網路互相攻擊。

新加坡總理夫人臉書風波 前駐新加坡代表胡為真談台星情誼

由於新加坡總理夫人何晶臉書風波，讓人關切台星關係是否有變？對此，前駐新加坡代表胡為真13日受訪時回憶，星國總理李顯龍對台灣非常友好，當年前外交部長陳唐山爆發「鼻屎大國家」風波，自德國代表調至新加坡救援的胡為真巧妙的以送2箱芒果贏回台星友誼。星國前外長楊榮文的兒子還曾接受台人捐贈的骨髓移植。

藍提千億現金補助破局 蔣萬安：不會影響現有紓困執行

立法院今長游錫堃今天召集朝野黨團，協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨團質疑第一階段預算執行成效不佳、1500億元未有衝...

葉毓蘭說「再犯錯就辭職」 網紅「四叉貓」分享解方

國民黨立委葉毓蘭日前自爆因使用氣炸鍋蒸口罩差點炸掉立委辦公室，登上媒體版面，葉毓蘭事後表示「再犯錯就辭職」。網紅「四叉貓...

「紓困陳時中」龔明鑫網路直播流量低 正版陳時中這樣解析

政務委員龔明鑫被稱為「紓困陳時中」，但有電子媒體質疑其用語過於艱澀，網路直播流量也低。對此，衛福部長陳時中表示，指揮中心...

熱門新聞

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

圖表看疫情／全球逾191萬例染疫 新加坡單日確診創新高

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

「台灣女兒」西班牙搶救患者染疫 康復推出病房獲一片掌聲

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

張上淳解析台灣新冠病例 有這個習慣的人病情比較嚴重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。