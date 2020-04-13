溜直排輪曾跌倒 台灣AI頂尖專家陳昇瑋頭部外傷辭世

台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長陳昇瑋，上月因溜直排輪運動，一度跌倒撞到頭部，在開車返家途中突然身體不適昏迷，經送醫搶救多日仍不幸辭世。士林地檢署昨日司法相驗，發現陳的頭部受有外傷，判定是意外身亡，家屬對於死因也無意見。

據悉，3月29日星期日，44歲陳昇瑋開車載著年幼女兒出門，前往台北市中山區一處公園溜直排輪，陳在過程中一度跌倒，但當下並無發現異狀，直到結束運動行程開車返家途中，突然感到身體不適，陷入昏迷。

陳的轎車臨停在北市南港區一處路邊，車上年幼女兒見狀嚇得不知所措，打電話向媽媽求救，媽媽才緊急報案。不料，陳經送醫搶救，本月11日宣告不治。

士林地檢署檢察官12日司法相驗，法醫發現陳的頭部有明顯外傷，判定是致命原因，整此事件是意外身亡，女兒也表示「爸爸曾跌倒」，家屬對於相驗結果無意見，遺體交家屬處理。

陳昇瑋為玉山金控科技長，也是引導AI技術進入玉山金的主要靈魂人物，辭世消息震驚金融圈。他也是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，2018年在中央研究院支持下成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，至今累積培育超過6千位優秀AI人才，無私付出貢獻社會。

台灣人工智慧學校在官網發布公告，表示哀慟及感謝。玉山金控也發布重訊，科技長因死亡異動，公司痛失英才、社會痛失棟樑，經營團隊已向家屬致哀，將全力協助處理後續事宜。