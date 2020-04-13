藍提千億現金補助破局 蔣萬安：不會影響現有紓困執行

立法院今長游錫堃今天召集朝野黨團，協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨團質疑第一階段預算執行成效不佳、1500億元未有衝擊影響評估及發放計算基礎說明等，並提案主張追加1000億元紓困補助金直接發放民眾，因執政黨反對，協商宣告破局。

國民黨團書記長蔣萬安指出，黨團主張以排富方式加發1000億元現金紓困，是根據綜合所得稅一定課稅級距以上、再就超額存款房產進行排除，計算出998億元所需經費，無奈未獲執政黨回應。

他強調，協商破局不會影響紓困預算的執行，因為第一階段9000億元預算已經通過，更不用說之前的600億紓困經費也還沒使用。

藍委翁重鈞指出，政府宣示紓困預算達1兆500億元，但根據主計總處數據，目前各部會預算執行率大概不到5%，其中經濟部、農委會比例較高的，主要是來自貸款，但這只是利息補貼上的支出，換句話說，第一階段的600億元加上400億元「移緩濟急」的預算，執行率並不理想。

黨團首席副書記長林奕華指，民進黨在野時，蔡英文也曾主張。發放消費券成本高，不如直接發給民眾現金，難道是因國民黨的主張就不做？

蔣萬安說，民進黨團限期在明日院會要通過紓困預算2.0方案，朝野根本無法好好討論，尤其現在已經有預算可使用的情況下，更不能草率過水。包括各行業衝擊影響評估、前期預算執行績效不彰，希望朝野今天協商時理性討論，真正照顧到民眾生計需求。