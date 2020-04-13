新加坡總理夫人臉書風波 前駐新加坡代表胡為真談台星情誼

由於新加坡總理夫人何晶臉書風波，讓人關切台星關係是否有變？對此，前駐新加坡代表胡為真13日受訪時回憶，星國總理李顯龍對台灣非常友好，當年前外交部長陳唐山爆發「鼻屎大國家」風波，自德國代表調至新加坡救援的胡為真巧妙的以送2箱芒果贏回台星友誼。星國前外長楊榮文的兒子還曾接受台人捐贈的骨髓移植。

以下是訪談內容摘要：

不畏中國與台合作

問：可以請您談談跟李顯龍的互動嗎？

胡為真：我在任（駐星大使）的時候，跟李顯龍總理很熟，他的中文很好，還會講很多成語。但因為新加坡和中國大陸有外交關係，雙方交流很密切。在這樣的情況下，新加坡仍不畏中國壓力願意與我們的合作，李總理是幕後的功臣。

他在公開場合見到我的時候，那時我代表中華民國台灣，都是親切的跟我握手、各種肢體語言，都看得出他的誠意。還有他的部屬、副總理以及相關的部長，一直到現在都還會跟我噓寒問暖，我已經退休這麼多年，還這樣客氣，這真的是很不容易的事情。

新加坡國內許多建設，都市計畫、經濟發展、工業區，都是當時我們合作幫忙建立起來的，更不用說他的軍隊訓練（星光計畫）了。現在新加坡比較年長的人，都非常懷念當時台、星之間的友誼，他們的男生多半都來過台灣服兵役，像我的女婿就是來台服兵役，所以對台灣有深厚的感情，而且對台灣南部的了解跟認識，超過我們台灣許多的北部人，這是很有意思的事情。

台星關係要理性

新加坡是全世界中跟我們有特別關係的國家，我們的人一聽到那邊的人講福建話、閩南話，或者國語、華語，都覺得到很親切，不僅語言相通，生活的習慣也很接近。所以不要因為這種小事，把新加坡這個國家推至與我們不友好的陣營，這也是年輕人不懂事的結果，需要大人去溝通。

問：兩個問題請教您，第一、我們送口罩給他們，在心裡總會有所期待總理夫人或是對方政府的回應，不管中國的壓力有多大，至少也稍微表示感謝，但總理夫人卻以「呃…」一聲回應我們的好意，您覺得為什麼呢？

胡為真：你要看他們外交部的表現，要看他們的外交部跟我們的代表怎麼講話，這個代表新加坡政府，總理夫人並不能代表政府，它只是親人的一個奇特的反應而已。而且那也僅是一個語助詞，並沒有看到其他的文字，不知道她背後到底什麼意思，不能隨便去臆測，總之我們要理性，要沉住氣，不然恐會壞了兩國之間的友誼。

問：第二，現在已經政黨輪替，由民進黨政府執政，會不會影響到當初國民黨政府執政時跟新加坡政府所培養的感情呢？

2箱芒果友誼逆轉

胡為真：我不曉得近況，但是當年2005年我調到新加坡的時候，就是民進黨執政的時候，那時候的外交部長是陳唐山，因為他們造成了困難（稱新加坡是鼻屎大的國家風波），要改善這個關係，就把我從德國調去。調去以後，我就真的做到了，這個要感謝上帝。

當時陳唐山從中東回到台灣來的路上，會經過新加坡要停4個小時，我就告訴了新加坡外交部，我們要向前看，不要向後看，之前的事既往不究，所以星國外交部長楊榮文就在機場開了貴賓室，帶著他的好朋友國會議員符致鏡來接待陳唐山部長，轉達他的意思，說因為明天是新加坡國慶，所以總理特別派我來接待你，希望你這4個小時在新加坡能非常地順利愉快。

回程路上我跟陳唐山部長講，人家已經釋出善意，你能不能夠回去也表示好意，把台南的芒果寄來給他們？他說：這個是好主意，回到台北外交部後，就立刻把台南芒果寄了2箱到新加坡去，1箱給楊榮文部長，1箱給符致鏡議員，楊榮文部長立刻寫了文情並茂的感謝信，兩人終於盡釋前嫌，雙邊合作才恢復正常。

民間外交深化關係

胡為真：楊榮文從外交部長退了以後，就立刻來台灣訪問，因為他的兒子得到了白血病，居然在台灣找到了符合的骨髓，然後他的兒子醫好了，所以他就帶了他的太太、帶了他的兒子，來到台灣報恩，找到了捐骨髓的人，當場大家哭成一團，這是非常感人的故事。

我找到了捐骨髓的先生，居然是年紀58歲、海巡署的水手。我立刻把他請到海巡署來吃飯，也邀請當時的海巡署長王進旺一起來吃飯，他對於有這個部屬感覺到非常光榮。但這個水手居然講了一段話，他說，這事我本來不要讓人知道的；第二是醫院曾通知他，好像捐骨髓不太順利，可能要重新再捐一次，他也表示願意再次捐贈。

捐骨髓不是一件容易的事，術後得要躺在床上恢復一個禮拜，真的很令人欽佩。這種民間的愛心力量，是我們台灣真正值得驕傲的地方。所以楊榮文夫人到現在仍然說台灣是慈善事業的領袖。

【更多精采內容，詳見 】