葉毓蘭說「再犯錯就辭職」 四叉貓分享解方
國民黨立委葉毓蘭日前自爆因使用氣炸鍋蒸口罩差點炸掉立委辦公室，登上媒體版面，葉毓蘭事後表示「再犯錯就辭職」。網紅「四叉貓」在臉書開玩笑說，趕快再幫葉毓蘭搞件大事，就能讓她自己辭掉立委了。
四叉貓日前參加國民黨數位行銷科技長的海選，雖然未入選，但被邀請擔任決選提問人，他在提問一位3C產業的參賽者時，以葉毓蘭蒸口罩事件為例，指葉的質詢影片在網路被瘋狂分享，各種嘲諷的二創作品產出，在這場公關災難中，要如何在網路上幫助葉？
四叉貓沒有公布參賽者的答案，反倒是分享今天葉毓蘭說再犯錯就辭職的新聞，表示正解就是「趕快再幫葉毓蘭搞件大事就能讓她自己辭掉立委了」，最後還標個（誤），避免被誤會他真的希望葉毓蘭辭職。
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