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「紓困陳時中」龔明鑫網路直播流量低 正版陳時中這樣解析
政務委員龔明鑫被稱為「紓困陳時中」，但有電子媒體質疑其用語過於艱澀，網路直播流量也低。對此，衛福部長陳時中表示，指揮中心觀看流量較大一方面是播出時間久、累積顧客群多，一方面大家都聽得清楚，也是因為累積經驗久、互動良好。
行政院今舉行紓困振興方案「醫藥防疫科技研發」記者會，由政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、科技部長陳良基、經濟部次長林全能出席。有電子媒體提問指出，紓困版陳時中的記者會與指揮中心記者會用語上不同，觀看流量也落差很大，詢問陳時中是否有相關作法讓龔明鑫參考，也詢問龔明鑫是否會有相關改善方式。
龔明鑫表示，院長有特別指示用語白話一些，若有講不清楚的地方就是要多溝通，媒體得有回饋他會持續修正。
陳時中則表示，指揮中心記者會流量大，一方面是播出時間久，累積顧客群多，一方面大家都聽得清楚是因為累積經驗久，且互動良好也是跟媒體磨練出來的，才會講得大家聽得懂，大家講的自己也聽得懂。
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