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協商破局藍拒當橡皮圖章 追加1500億無共識

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨團質疑，行政院追加預算1500億元無交代計算基礎，拒當橡皮圖章，並提案應發千億現金，由於朝野無共識協商破局，國民黨團退席抗議，修正草案第十一條追加1500億元預算保留，明天上午十點繼續協商。記者／林麗玉攝影
立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨團質疑，行政院追加預算1500億元無交代計算基礎，拒當橡皮圖章，並提案應發千億現金，由於朝野無共識協商破局，國民黨團退席抗議，修正草案第十一條追加1500億元預算保留，明天上午十點繼續協商。記者／林麗玉攝影

立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨團質疑，行政院追加預算1500億元無交代計算基礎，拒當橡皮圖章，並提案應發千億現金，由於朝野無共識協商破局，國民黨團退席抗議，修正草案第11條追加1500億元預算保留，明天上午10點繼續協商。

行政院副秘書長何佩珊表示，政院追加1500億非亂編，是根據舉債上限估算，非想編多少就編多少。對於國民黨團呼籲發千億現金紓困，何表示，政院追加1500億已針對快倒閉企業、弱勢等發現金。但未來振興酷碰券發放，委員認為應普發現金、加酷碰券，將債務上限打開，發現金的概念不錯，建議彈性處理，保留可能性。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這次政院追加1500億元特別預算，是因目前並沒有排除財政紀律法，但若未來債務流量打開，不管是編列3000億元、或3300億元都沒有問題。若朝野同意打開流量限制，就先通過2100億元，未來若要再追加2100億元，以不超過前期規模追加預算。

蔣萬安提到，面對疫情嚴峻，紓困應編列千億發現金，黨團無法接受政院追加預算至2100億元，卻沒有交代計算基礎，就要立院空白授權。

何佩珊表示，這次行政院追加的1500億預算，已針對快要倒閉企業員工補貼四成薪資、預計照顧人數80萬人、預算419億元；另外針對自營工作者補助，一個月補助一萬元、人數110萬、預算336億元；弱勢補助中低收入每月1500元、照顧87萬人、預算40億元；減班休息補貼及擴大就業照顧失業者照顧超過25萬人、預算60億元及80億元加一加就有1035億元規模。

何提到，預算編列非僵硬地由上而下，而是由下而上讓錢用在刀口上。對於國民黨團提發千億現金概念，目前政院是採審核制，非煙火天女散花方式發。

另外，朝野協商第九條之一有共識，行政院提案修正紓困津貼、補償、補貼、獎勵，免納綜所稅。但對於國民黨團提出修正動議，除免納所得稅，當年度扣除額也從現行12萬提高至14萬，財政部長蘇建榮表示，因所得都已免稅，自提高扣除額雙層優惠，有點過頭了，建議維持政院版本。

至於民眾黨團提案增列九條之一第二項，針對無固定雇主、自營作業者應入法給予補貼法源。勞動部長許銘春表示，目前第九條已涵括這一部分，沒有重複規定針對特定對象規定的必要。朝野協商決議，將在第九條以附帶決議方式處理。

國民黨 行政院 何佩珊

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