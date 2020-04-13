快訊

「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息　

新冠肺炎快篩最快7月量產 陳時中曝社區傳播可能性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
幾年前國外律師及會計師精算，China Airlines 這塊招牌就值十億美元。圖／中華航空提供
幾年前國外律師及會計師精算，China Airlines 這塊招牌就值十億美元。圖／中華航空提供

有民眾發起中華航空「更名」連署，希望正名為「台灣」，交通部長林佳龍今天說，交通部認為援助防疫物資代表台灣，最好避免引起誤解，至於航空公司改名，只要朝野有共識、社會支持，且經公司治理的法定程序，相信再怎樣的困難都能解決。中華航空說，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

航空界人士指出，考慮到對岸可能的阻擾施壓，改名以後航權的變數高。航約有多種型式，無論是否更改代碼，航約有載明航空公司名稱，就必須與對方更改航約；有些航線須通知對方由新名稱的公司飛航等，要獲得對方同意。

此外，國外機場的時間帶可能要重新申請、商業合約重簽、行政文件更名、IATA（國際航空運輸協會航空公司）代碼、銷售系統等問題，連同機身要換塗裝。幾年前國外律師及會計師精算，China Airlines 這塊招牌就值十億美元。

2016年民進黨全代會有人提案將中華航空改名為台灣航空，時任台中市長的林佳龍就曾表態支持，認為撇開政治層面的觀點，更名後對便利性和辨識度都有實質幫助。

更早在2007年陳水扁總統發動「台灣正名」運動，中華郵政中油及中船分別更名為台灣郵政、台灣中油與台灣國際造船公司，當時中華航空也被「點名」應改為台灣航空或福爾摩沙航空，不過並未更名。2008年政黨輪替後，只有台灣郵政改回中華郵政。

中華航空今天表示，近日外界對本公司各種多元、活潑的意見，由於事涉層面甚廣，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

至於防疫物資懸掛有「China Airlines」英文名稱的旗幟，在接獲反映之後，董事長謝世謙立刻指示，日後配合執行國家運送醫療物資專案，要尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行位任何商業宣傳，比如不可於貨品展示華航相關旗幟，以避免衍生無謂困擾。

華航 中華郵政 中油

延伸閱讀

影／華航正名連署破4萬！交長：先凝聚共識 勿用有色眼光

受創嚴重國道客運業者 交通部增營運分級補貼紓困措施

華航改名？林佳龍：獲民意、走程序 交通部持開放態度

民意若支持華航「台灣正名」 林佳龍：持開放態度

相關新聞

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

有民眾發起中華航空「更名」連署，希望正名為「台灣」，交通部長林佳龍今天說，交通部認為援助防疫物資代表台灣，最好避免引起誤...

「紓困陳時中」龔明鑫網路直播流量低 正版陳時中這樣解析

政務委員龔明鑫被稱為「紓困陳時中」，但有電子媒體質疑其用語過於艱澀，網路直播流量也低。對此，衛福部長陳時中表示，指揮中心...

網友出征譚德塞和何晶 江啟臣：避免不必要的敵意螺旋

台灣網友「出征」WHO執行長譚德塞和新加坡總理夫人何晶，還有網紅發起集資在紐約時報刊登廣告嗆譚德塞。國民黨主席江啟臣在臉...

何晶補文感謝台灣 前駐新加坡代表胡為真：珍惜台星關係

「非常感謝所有台灣朋友所做的一切，請明白我對此永遠感激。」新加坡總理李顯龍夫人何晶13日臉書補充釋出善意，她修改原本謎樣的「Errrr...」（呃...）內容，希望大家能原諒錯誤，彼此擁抱，停止筆戰，並表示「該戰勝的是病毒。」對此，前駐星代表胡為真受訪時勸告年輕人不要鬥氣，要珍惜長久建立的台星關係。

葉毓蘭說「再犯錯就辭職」 四叉貓分享解方

國民黨立委葉毓蘭日前自爆因使用氣炸鍋蒸口罩差點炸掉立委辦公室，登上媒體版面，葉毓蘭事後表示「再犯錯就辭職」。網紅「四叉貓...

協商破局藍拒當橡皮圖章 追加1500億無共識

立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨團質疑，行政院追加預算1500億元無交代計算基礎，拒當橡皮圖章，並...

民進黨縣長布局前哨站 邱建富許廣東拚彰化縣黨部主委

民進黨彰化縣黨部主委、縣代表、全國黨代表將在5月24日投票，4月13日到17日辦理登記，今天有17人完成縣代表完成登記，...

瑞士疫情嚴峻 陳時中：世衛大會恐取消

每年五月例行的世界衛生大會（WHA會議），台灣自2009年起連續八年以觀察員身分出席，但自2017年起迄今，世衛均未邀請...

影／華航正名連署破4萬！交長：先凝聚共識 勿用有色眼光

世界各國疫情嚴峻，醫療物資缺乏，台灣捐助防疫物資陸續運到世界各地，各國也紛紛發文感謝，但運送物資的華航機身上卻印著諾大的...

「Errrr」惹風波...星國總理夫人改貼文謝台灣 網友這樣看

新加坡總理夫人何晶11日對台灣捐口罩舉動，在臉書發文寫下「 Errr(呃)」評論，掀起了新加坡、台灣兩地網友論戰，但何晶今天中午修改了該則評論，轉彎感謝「台灣朋友做的一切」，呼籲大家停止在網路攻擊，但是網友卻有兩種不同的看法。

新加坡總理夫人貼文掀論戰 陳時中：可以停了啦

台灣援贈新加坡口罩，新加坡總理夫人何晶臉書轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」，引發台星網友論戰。但何晶...

星媒體「台灣真的沒攻擊譚德塞？」 王定宇：這家親中

世界衛生組織譚德塞公開發言指台灣對他惡意攻擊，連日來引發許多討論，新加坡媒體「聯合早報」刊載「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」...

熱門新聞

圖表看疫情／俄羅斯疫情惡化 全球逾185萬例確診死亡超過11萬人

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

台灣網友出征何晶臉書 新加坡網友回擊

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

「台灣女兒」西班牙搶救患者染疫 康復推出病房獲一片掌聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。