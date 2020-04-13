正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

有民眾發起中華航空「更名」連署，希望正名為「台灣」，交通部長林佳龍今天說，交通部認為援助防疫物資代表台灣，最好避免引起誤解，至於航空公司改名，只要朝野有共識、社會支持，且經公司治理的法定程序，相信再怎樣的困難都能解決。中華航空說，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

航空界人士指出，考慮到對岸可能的阻擾施壓，改名以後航權的變數高。航約有多種型式，無論是否更改代碼，航約有載明航空公司名稱，就必須與對方更改航約；有些航線須通知對方由新名稱的公司飛航等，要獲得對方同意。

此外，國外機場的時間帶可能要重新申請、商業合約重簽、行政文件更名、IATA（國際航空運輸協會航空公司）代碼、銷售系統等問題，連同機身要換塗裝。幾年前國外律師及會計師精算，China Airlines 這塊招牌就值十億美元。

2016年民進黨全代會有人提案將中華航空改名為台灣航空，時任台中市長的林佳龍就曾表態支持，認為撇開政治層面的觀點，更名後對便利性和辨識度都有實質幫助。

更早在2007年陳水扁總統發動「台灣正名」運動，中華郵政、中油及中船分別更名為台灣郵政、台灣中油與台灣國際造船公司，當時中華航空也被「點名」應改為台灣航空或福爾摩沙航空，不過並未更名。2008年政黨輪替後，只有台灣郵政改回中華郵政。

中華航空今天表示，近日外界對本公司各種多元、活潑的意見，由於事涉層面甚廣，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

至於防疫物資懸掛有「China Airlines」英文名稱的旗幟，在接獲反映之後，董事長謝世謙立刻指示，日後配合執行國家運送醫療物資專案，要尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行位任何商業宣傳，比如不可於貨品展示華航相關旗幟，以避免衍生無謂困擾。