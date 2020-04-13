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網友出征譚德塞和何晶 江啟臣：避免不必要的敵意螺旋
台灣網友「出征」WHO執行長譚德塞和新加坡總理夫人何晶，還有網紅發起集資在紐約時報刊登廣告嗆譚德塞。國民黨主席江啟臣在臉書表示，這顯示社群網路年代的外交，早已從峰會的談判桌延伸到數位世界；但大家也須學會思考網路言論的責任，避免延燒成不必要的敵意螺旋。
江啟臣表示，社群上這些琳瑯滿目的熱議，一再凸顯出社群網路年代的外交，早已從峰會的談判桌，延伸到無遠弗界的數位世界，國家的顏面也不只由專業外交人員代表，而是每一個能留下數位足跡的人。也正是這樣一個年代，每個人都需要去理解，不同國家不同的歷史文化視角以及各自的紅線分寸。
江啟臣說，台灣長年在國際上被孤立，國人不只有些悶、委屈，甚至生氣。不過這兩天在twitter上的戰況也告訴大家，在國際上要爭取更多認同，更要倚賴台灣自由民主開放的價值、對不同文化的尊重，以及從容自信的善意。
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