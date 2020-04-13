何晶補文感謝台灣 前駐新加坡代表胡為真：珍惜台星關係

「非常感謝所有台灣朋友所做的一切，請明白我對此永遠感激。」新加坡總理李顯龍夫人何晶13日臉書補充釋出善意，她修改原本謎樣的「Errrr...」（呃...）內容，希望大家能原諒錯誤，彼此擁抱，停止筆戰，並表示「該戰勝的是病毒。」對此，前駐星代表胡為真受訪時勸告年輕人不要鬥氣，要珍惜長久建立的台星關係。

口罩風波暫告休止

何晶將原本的臉書發文「Errrr...」補充如下（翻譯）：「對所有在台灣的朋友及朋友的朋友，對你們至今所做的一切大感謝，請了解我永懷感恩。對每個伸出援手、忠告、指引方向及盡其所能幫忙者，不論成功與否都全然感恩。真摯的努力與念頭我會永遠珍惜，至於錯誤？也請原諒啦！」

「擁抱吧，每個人，停止在網路空間打來打去。」何晶寫道，「我們該戰勝的是新冠病毒，不是個人、國家或旗幟，這些偏見都是可以被戰勝的，讓我們團結一心去做該做的事情，尊重犧牲者，幫助仍在掙扎求生者，當醫護第一線的後盾。」

胡為真：化敵為友

「我覺得不要那麼緊張嘛！」前駐新加坡代表胡為真受訪時表示，如果年輕人真的愛台灣的話，要為台灣的前途著想，不能因為別人有什麼評論（其實只是語助詞），就去把人家痛罵一頓。更何況總理李顯龍一直對台灣很友好，當副總理時就曾經來台灣訪問。

「第一次與何晶稍微講了兩句應酬的談話，沒有什麼深入的談話。」談到跟何晶的互動，胡為真回憶在駐星代表任內首見何晶，第二次見到就是她的公公李光耀先生去世，李顯龍請馬英九總統赴星出席喪禮。「馬總統帶了錢復院長跟我3個人，去參加他的家裡面的家祭、喪禮。那個時候我在何晶旁邊，沒有機會講到話，主要是李顯龍跟馬總統講話。」

「我比較有印象的是何晶的妹妹，叫何品。」胡為真說，她十幾年前在星國的教育部任職，台灣有團體定時到新加坡去，新加坡也有學校團體定時來交流，一群年輕人結成了非常深厚的友誼，為兩國關係奠定良好的基礎，何品在這方面出力甚大。

談到何晶的貼文，胡為真說，這句話並不是代表他們國家的政策，現在最麻煩的就是年輕人不懂事，就在網路上到處發表一些不成熟的看法，只會對兩國關係不好。「我們已經這麼孤立了，你還到處樹立敵人，非要把他們推到敵人陣營去，幹什麼呢？」胡為真認為，外交人員維持關係不容易，不要輕易傷害。

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