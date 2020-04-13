瑞士疫情嚴峻 陳時中：世衛大會恐取消

每年五月例行的世界衛生大會（WHA會議），台灣自2009年起連續八年以觀察員身分出席，但自2017年起迄今，世衛均未邀請台灣與會。今年世界各國支持台灣參加世衛大會的聲量很大，但會議或許根本開不成。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣在國際間醫療衛生評比高，但瑞士現在疫情嚴重，WHA會議將如何舉行，目前都還沒有掌握到確切消息。

陳時中上個月曾公開表示 ，歐洲疫情嚴峻，世衛都自身難保了，如果世衛仍開會，台灣還是會持續向世界發聲。今天又被問到參與WHA的問題，陳時中表示，現在瑞士的確診比例達到了每百萬人2950人，貿然舉行大規模集會，不是很恰當；疫情如果有急劇變化，也不排除會有取消的可能。

陳時中說，根據目前的醫療衛生評比，台灣是僅次於加拿大，與英國有相同的整體表現，這是台灣的既有實力。加上這次防疫，社會制度運轉順暢，台灣運用各項社會制度和專業，達成好的抗疫成果，這份能力也是有目共睹、值得各國參考的，「我們會盡量透過外交部，讓世界各國看到台灣的成果。」