快訊

跨越窄道沒安全防護配備 洗窗工人從15樓墜落慘死

整理包／新冠肺炎抗疫紓困 看各行業可申請哪些補助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞士疫情嚴峻 陳時中：世衛大會恐取消

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 圖／指揮中心提供

每年五月例行的世界衛生大會（WHA會議），台灣自2009年起連續八年以觀察員身分出席，但自2017年起迄今，世衛均未邀請台灣與會。今年世界各國支持台灣參加世衛大會的聲量很大，但會議或許根本開不成。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣在國際間醫療衛生評比高，但瑞士現在疫情嚴重，WHA會議將如何舉行，目前都還沒有掌握到確切消息。

陳時中上個月曾公開表示 ，歐洲疫情嚴峻，世衛都自身難保了，如果世衛仍開會，台灣還是會持續向世界發聲。今天又被問到參與WHA的問題，陳時中表示，現在瑞士的確診比例達到了每百萬人2950人，貿然舉行大規模集會，不是很恰當；疫情如果有急劇變化，也不排除會有取消的可能。

陳時中說，根據目前的醫療衛生評比，台灣是僅次於加拿大，與英國有相同的整體表現，這是台灣的既有實力。加上這次防疫，社會制度運轉順暢，台灣運用各項社會制度和專業，達成好的抗疫成果，這份能力也是有目共睹、值得各國參考的，「我們會盡量透過外交部，讓世界各國看到台灣的成果。」

疫情 陳時中 WHA

延伸閱讀

新加坡總理夫人貼文掀論戰 陳時中：可以停了啦

援新加坡口罩引網路論戰 陳時中：可以停了啦

買不到「幼幼版」口罩 指揮中心考慮開放線上購買

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

相關新聞

何晶補文感謝台灣 前駐新加坡代表胡為真：珍惜台星關係

「非常感謝所有台灣朋友所做的一切，請明白我對此永遠感激。」新加坡總理李顯龍夫人何晶13日臉書補充釋出善意，她修改原本謎樣的「Errrr...」（呃...）內容，希望大家能原諒錯誤，彼此擁抱，停止筆戰，並表示「該戰勝的是病毒。」對此，前駐星代表胡為真受訪時勸告年輕人不要鬥氣，要珍惜長久建立的台星關係。

影／華航正名連署破4萬！交長：先凝聚共識 勿用有色眼光

世界各國疫情嚴峻，醫療物資缺乏，台灣捐助防疫物資陸續運到世界各地，各國也紛紛發文感謝，但運送物資的華航機身上卻印著諾大的...

瑞士疫情嚴峻 陳時中：世衛大會恐取消

每年五月例行的世界衛生大會（WHA會議），台灣自2009年起連續八年以觀察員身分出席，但自2017年起迄今，世衛均未邀請...

民進黨縣長布局前哨站 邱建富許廣東拚彰化縣黨部主委

民進黨彰化縣黨部主委、縣代表、全國黨代表將在5月24日投票，4月13日到17日辦理登記，今天有17人完成縣代表完成登記，...

「Errrr」惹風波...星國總理夫人改貼文謝台灣 網友這樣看

新加坡總理夫人何晶11日對台灣捐口罩舉動，在臉書發文寫下「 Errr(呃)」評論，掀起了新加坡、台灣兩地網友論戰，但何晶今天中午修改了該則評論，轉彎感謝「台灣朋友做的一切」，呼籲大家停止在網路攻擊，但是網友卻有兩種不同的看法。

新加坡總理夫人貼文掀論戰 陳時中：可以停了啦

台灣援贈新加坡口罩，新加坡總理夫人何晶臉書轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」，引發台星網友論戰。但何晶...

星媒體「台灣真的沒攻擊譚德塞？」 王定宇：這家親中

世界衛生組織譚德塞公開發言指台灣對他惡意攻擊，連日來引發許多討論，新加坡媒體「聯合早報」刊載「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」...

星國網友控台灣劫持口罩 李正皓秀公文揭事實

我國宣布捐贈100萬個口罩給東南亞部分國家，而新加坡總理夫人何晶卻在臉書上以「呃…」回應，甚至有當地粉專質疑台灣政府以禁令名義劫持口罩再捐贈。對此親民黨籍政治人物李正皓表示，1月24日前向台灣工廠訂的口罩依舊能輸出，並沒有劫持口罩一事。

華航改名？林佳龍：獲民意、走程序 交通部持開放態度

台灣捐贈700萬片口罩陸續運抵歐洲各國，但負責承載的中華航空機身印有「China Airlines」的英文名，不少民眾說...

紓困修法朝野協商 時力將提案華航正名

新冠肺炎疫情嚴峻，立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。時代力量黨團會前表示，將提建議緩徵綜所稅及營所稅六個月...

獨／星版「理科太太」何晶 這次的反應其實很保留了？

何晶（Ho Ching）再次躍上國際舞台，只是她可能不知道以她總理夫人的身分在臉書發文會引起 這麼大的反應，其實她不止一...

民意若支持華航「台灣正名」 林佳龍：持開放態度

交通部長林佳龍下午前往台北市市府轉運站訪視國道客運業者營運受疫情影響情形，林佳龍在媒體圍著堵訪時表示，如果民意支持華航「...

熱門新聞

圖表看疫情／俄羅斯疫情惡化 全球逾185萬例確診死亡超過11萬人

台灣網友出征何晶臉書 新加坡網友回擊

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

新增5例境外移入新冠確診 4人為珊瑚公主號旅客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。