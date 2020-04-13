珊瑚公主7人返台確診 估還有40船13萬人在美國海上

中央流行疫情指揮中心今公布新增5例新冠肺炎確診個案，其中四例為珊瑚公主號郵輪旅客，1例為美國境外移入病例。指揮中心表示，珊瑚公主號返台旅客共有七人，另外三名未確診者都已在集中檢疫所隔離。指揮官陳時中表示，據了解還有40幾艘船，高達13萬多人還在美國周圍的海上，當中有多少台灣人，指揮中心還在了解中。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前珊瑚公主號返台之七位台灣民眾，他們在4月9日先由郵輪公司安排包機至英國，4月10日從英國返台，機上座位與其他旅客有明顯區隔，是在飛機右側最後四排，前面兩排和左邊都沒有乘客，並且全程戴口罩。

莊人祥說，這七人坐在飛機最右邊，最後四排，前面兩排沒人，所以乘客都不需要隔離。四位機組員有全身防護，可以自主健康管理，但為求謹慎，要求他們居家隔離，三位家人居家隔離，集中檢疫所。

莊人祥表示，這七人分屬於三個家庭，其中一個家庭有兩人的確診，另外兩個家庭則共有兩人確診、三人採檢陰性。確診的四人已經住院隔離治療，陰性的三人已經安置於集中檢疫所。相關的機組員有四位，全程著隔離衣、護目鏡、手套等全身防護。因機組員有充足防護，可以自主健康管理14天即可，但為求謹慎，指揮中心要求他們要居家隔離14天。

指揮官陳時中說，遊輪是密閉空間，在海上時間又長，確實有疫情群聚的風險。據他了解，美國周圍還有40幾艘船，共13多萬人，這當中是否還有更多台灣人，指揮中心和外交部會密切溝通了解，也預期旅客家屬會主動通報。