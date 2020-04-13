新加坡總理夫人貼文掀論戰 陳時中：可以停了啦
台灣援贈新加坡口罩，新加坡總理夫人何晶臉書轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」，引發台星網友論戰。但何晶今已修改文字，感謝來自台灣的協助，並呼籲大家停止在網路互相攻擊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，和新加坡一直都有很多往來和合作，網路上許多討論「可以停了！」
陳時中表示，台灣一開始口罩禁運的時候，新加坡兩條在台灣的生產線沒辦法生產，確實對新加坡造成困難，當時也盡快讓產線移出去。一月底時台灣和新加坡的疫情，都只有10例確診，也沒想到後續的影響。
陳時中說，現在新加坡疫情比較急，從10例增加到兩千多例，每百萬人400多例，且急遽增加中，比較緊張。「朋友之間互相幫忙」，盡量互通有無，在這種情況下，沒必要有太多情緒反應。
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