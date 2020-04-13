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疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

旅美30年六旬婦返台確診 長住歐美回台確診者已13人

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正／台北即時報導
根據指揮中心公布，台灣新冠肺炎確診者當中，長住美國者有6位，常住英國者有4位，常住捷克者有2位。 圖／本報資料照片
根據指揮中心公布，台灣新冠肺炎確診者當中，長住美國者有6位，常住英國者有4位，常住捷克者有2位。 圖／本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今公布新增5例新冠肺炎確診個案，其中4例為珊瑚公主號郵輪旅客，1例為長住美國之一名60多歲婦人，1990年起長住美國。案393之60多歲丈夫（案383）早妻子一天回台也已確診。根據指揮中心公布之資料，台灣新冠肺炎確診者當中，長住美國者有6位，常住英國者有4位，常住捷克者有2位。

指揮中心發言人莊人祥表示，案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診。其家人（案384）已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過武漢肺炎確診個案。

莊人祥表示，案393回台前，她在台灣之家屬在4月9日晚上就已經主動告知疾管署，當時是澄清說，案384和案393雖然都在紐約，但從2月底就沒有見過面，只是職場上有個共同接觸過的確診者。個案家屬也提到她會坐4月10日的班機回來，但後來班機取消，改成4月11日，因此當疾管署通知移民署做註記時，個案已經在飛機上。

莊人祥表示，這班飛機旅客很少，五排只坐了七個人，個案在飛機上全程戴口罩。目前根據他艙單的結果有12位機組員和7名乘客需要居家隔離，隔離期間只要有症狀就會採檢。

新冠肺炎 移民署

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