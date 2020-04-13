華航改名？林佳龍：獲民意、走程序 交通部持開放態度

台灣捐贈700萬片口罩陸續運抵歐洲各國，但負責承載的中華航空機身印有「China Airlines」的英文名，不少民眾說，這會讓受贈國家的人民以為這些物資是「中國」送去，發起華航更名運動。交通部長林佳龍說，交通部認為援助防疫物資代表台灣，最好避免引起誤解，至於航空公司改名，只要朝野有共識、社會支持，且經公司治理的法定程序，相信再怎樣的困難都能解決。

林佳龍表示，這次的防疫工作，證明台灣跟中國在全世界形象有很大對比。希望台灣名正言順，讓世界看見防疫成果，減少誤會，一起來努力。他說，至少未來援助物資時，不要把China（中國）跟Taiwan（台灣)放在物資同樣的貨櫃上，技術上可做到。

至於華航改名的問題，林佳龍說，交通部持開放態度。他說，因為不想被政治化，所以不是由交通部宣布，他身為交通部長也一直沒主動提華航改名的事，就是希望大家凝聚共識，不要用有色的眼光去看這問題。這次可以看到網路自發連署，由下而上，社會有這樣的民意，政府也聽見了。

林佳龍指出，航空公司改名並不罕見，交通部持開放的態度，航空公司的股東經過法定程序，若決定改名，後續的修改契約、航權談判至必要的行政成本，就由國人來凝聚共識。他表示，兩岸關係的緣故對名稱比較敏感，但台灣希望名正言順參與國際事務及援助，出發點是多數的民意，事情愈單純，愈容易成功。