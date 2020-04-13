「Errrr」惹風波...星國總理夫人改貼文謝台灣 網友這樣看

新加坡總理夫人何晶11日對台灣捐口罩舉動，在臉書發文寫下「 Errr(呃)」評論，掀起了新加坡、台灣兩地網友論戰，但何晶今天中午修改了該則評論，指出感謝「台灣朋友做的一切」，呼籲大家停止在網路攻擊，但是台灣網友看完卻有兩種不同的看法。

何晶今天中午修改補充表示「對所有我們的朋友及台灣的朋友，非常感謝你們做的一切，也請了解我永遠感激，大家都知道，生活在同一個世界，非常感謝每一位伸出援手，指出建議指引、盡力協助的人，儘管有時成功有時失敗。何晶也說，無論這些真誠的努力和想法為成功，她會永遠珍惜，至於錯誤，也原諒啦！與此同時，呃⋯⋯，呼籲大家停止在網路互相攻擊。

但對於何晶的「錯誤」指的是什麼，並沒有說清楚，網友們看完道歉文也再度熱議，網友在PTT八卦版發文說「可謂台派空前大勝利!謝謝每個出征的網友，讓新加坡看到台灣人不是塑膠做的，是玻璃做的」有網友認為「好感動」、「終於向台灣道歉了，民主萬歲！」、「這樣就可以了， 台灣人該停止了，碰到講不聽的，也得去留言平衡」、「真的是朋友的話，不要計較這麼多了」

但也有網友認為「感覺就是在酸 XD 只能說防疫太無聊沒事找事做啊」、「哪裡贏，贏了面子輸了裡子」、「真的被這些玻璃心的出征仔鬧出笑話了」、「有夠丟臉，什麼時候我們捐口罩是為了別人的感謝」、「這次真的換台灣玻璃心了」、「看了真是心理發苦...都忘了台灣捐口罩的初衷...」、「我覺得這不是勝利，而是輸了」。