紓困修法朝野協商 時力將提案華航正名

新冠肺炎疫情嚴峻，立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。時代力量黨團會前表示，將提建議緩徵綜所稅及營所稅六個月至一年，並建議增加綜所稅扣除額，達成實質減稅。另外也將提出華航正名，改成與台灣相關名稱，希望朝野達成共識。

時力黨團總召邱顯智表示，時力黨團對於政府紓困，主張應該緩徵綜所稅、營所稅，尤其下個月五月就是報稅季，儘管目前財政府規畫採延遲綜合所得税至六月卅日繳納，但這對基層勞工來說，還是沒有減輕負擔，希望政府應該就綜所稅、營所稅延遲六個月到一年繳納。另外，增加綜所稅的扣除額達成實質減稅。

另外，對於紓困特別條例修法，時代力量黨團也希望修正第七條，讓法規規範更明確、有依據，以遵守法律保留原則和法律明確性原則。邱顯智提到，目前外國媒體提到台灣的防疫績效，都會提到台灣作為民主法治國家，防疫確實遠勝於中國的獨裁體制，所以紓困條例修法，應該讓法制的明確性做得更好。

邱顯智說，時代力量黨團也針對華航正名議題，提出將華航改成跟台灣相關的名稱，希望朝野達成共識。邱顯智說，華航China Airline的改名議題，過去國際航空公司改名的例子所在多有，若可以將華航改名，就可以達到「Taiwan can help」被世界看見。