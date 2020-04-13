星國網友控台灣劫持口罩 李正皓秀公文揭事實
我國宣布捐贈100萬個口罩給東南亞部分國家，而新加坡總理夫人何晶卻在臉書上以「呃…」回應，甚至有當地粉專質疑台灣政府以禁令名義劫持口罩再捐贈。對此親民黨籍政治人物李正皓表示，1月24日前向台灣工廠訂的口罩依舊能輸出，並沒有劫持口罩一事。
李正皓在臉書發出經濟部公文表示，「台灣雖然在1月24日宣布禁止口罩出口，但是世界各國在1月24日之前向台灣境內工廠下訂且完工的口罩，依舊可以用「專案核准」的方式輸出。」因此他認為，不可能發生因為台灣「突然」宣布禁止口罩出口，導致新加坡原本在台灣下訂的口罩被台灣扣押的狀況。另外當時星國欲將在台灣擁有的2條口罩生產線移回新加坡，我國也沒有阻擋。
而對於近日星國總理夫人何晶在臉書上以「呃…」回應台灣捐贈口罩一事，引發兩國網友論戰，李正皓直言「台灣沒有對不起新加坡」，並認為台灣捐口罩沒有要意圖什麼，只是為世界防疫盡一份心意，但每一片口罩都是台灣省出來的，對於這樣的反應有些失落，若星國不接受捐贈口罩，李也希望政府能將這些口罩省下來留給更需要的人用。
何晶稍早前也更新臉書文章表示，「對所有我們的朋友以及台灣的朋友，非常感謝你們所做的一切，也請了解我永遠感激。」另外提到「至於錯誤，也原諒啦！」不過並未對文中所指的錯誤多加說明，最後則是呼籲大家停止在網路互相攻擊。
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